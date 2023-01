Ubisoft: Französische Gewerkschaft ruft zum Streik auf

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Letzte Woche vermeldete Ubisoft ein schlechtes Weihnachtsgeschäft auf den Schultern von Just Dance 2023 und Mario + Rabbids - Sparks of Hope und kündigte eine erneute Verschiebung von Skull and Bones und die Einstellung dreier unangekündigter Projekte an. Neben den eingefrorenen Projekten sollen unter anderem Kosten gespart werden durch Umstrukturierungen und auch "natürlichen Verschleiß".

Nun ruft die französische Gewerkschaft Solidaires Informatique Jeu Vidéo die Mitarbeiter von Ubisoft Paris am 27. Januar 2023 zum Streik auf. Umstrukturierung und Verschleiß werden in der englischen Fassung des Aufrufs als Chiffren für Mitarbeiterreduktion, diskrete Studioschließungen, Gehaltskürzungen und "verschleierte Entlassungen" gedeutet. Als Forderungen nennt die Gewerkschaft: Eine zehnprozentige Gehaltserhöhung als Kompensation für die Inflation, eine Verbesserung der Arbeitsverhältnisse unter anderem durch Einführung der Vier-Tage-Woche, Transparenz bei den Plänen für die Belegschaft (lokal und global) und Einsatz gegen verschleierte Entlassungen und eine Ächtung von Management-Praktiken, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer zur Kündigung treiben sollen.

Der Aufruf bezieht sich dabei explizit auf eine interne Nachricht von CEO Yves Guillemont, die Mitarbeiter nach der letztwöchigen Ankündigung der Sparmaßnahmen erhalten hätten. Kotaku habe diese vorgelegen, dort wurden entsprechend Auszüge zitiert:

Jetzt brauche ich mehr als denn je all eure Energie und Hingabe, damit wir zurück auf den Pfad des Erfolges kommen. [...] Ich bitte euch auch alle darum, besonders bedacht und strategisch mit euren Ausgaben und Initiativen zu sein, damit wir so effizient und schlank wie möglich sind.

Neben Skull and Bones haben sich auch andere für 2022 geplante Titel verschoben, wie Avatar - Frontiers of Pandora und auch der Release Assassin's Creed Mirage sei wohl vormals für 2022 geplant gewesen. Diese Verschiebungen "schlugen sich auf unsere Kosten nieder und verringerten die Einnahmen". Bezüglich der nun "größten Pipeline in der Ubisoft-Geschichte" wurde weiterhin zitiert:

Der Ball liegt bei euch, dieses Line-up rechtzeitig und in der erwarteten Qualität zu liefern und allen zu zeigen, was wir leisten können.

Der Aufruf der Solidaires Informatique des Jeu Video zitiert ebenfalls einige dieser Textstellen kritisiert die Schuldzuweisung an die Belegschaft für die finanzielle Situation von Ubisoft und der Druck der damit auf die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ausgeübt wird.