Umfrage zu Letsplays 2023 – wie oft und lange hätten Sie's gern?

Da wir auch 2023 wieder Letsplays planen, um zusätzliche Einnahmen zu generieren, würden wir gerne von euch wissen, was für euch die ideale Kombi aus Folgen pro Woche sowie Minuten pro Folge wäre. Und zwar pro Letsplay. Wir können nicht ausschließen, auch mal zwei LPs gleichzeitig laufen zu lassen, weil eines noch läuft und das andere schon, aber wenn, dann würden sich diese thematisch und im Genre deutlich unterscheiden.

Wenn ihr kein Interesse an Letsplays habt, nehmt bitte nicht an der Umfrage teil!

Ihr könnt uns natürlich dennoch in den Comments wissen lassen, dass ihr Letsplay ablehnt – wobei wir euch zu bedenken bitten, dass sie seit Jahren zum Erhalt dieser Website beitragen. Es gibt wohl keinen einzigen Inhalt eines so breit gefächerten Angebots wie GamersGlobal, der wirklich alle User begeistert, und viele unserer Inhalte richten sich nur an einen Teil der Community. Aber zusammen genommen kommen wir eben auf ein sehr vielfältiges Angebot – und die nötigen finanziellen Mittel.

Konkret geht es gerade natürlich um Mount&Blade 2 Bannerlord, bei dem wir euch nächste Woche mit dem Geldbeutel abzustimmen bitten werden, ob es zum "richtigen" Letsplay wird. Aber weitere LPs werden mit Sicherheit folgen. Das aktuelle Mini-Letsplay dauert rund eine Stunde pro Folge (im Schnitt aller Folgen 1 Stunde und 2 Minuten), es kommt in dieser Woche auf drei Folgen (Di, Do, Sa). Wir werden uns aber bei einer etwaigen Fortführung bereits an dieser Umfrage orientieren, sollte diese andere Präferenzen ergeben.

Zur Umfrage selbst: Wir werden sowohl den meistgenannten Sweet Spot nebst Verfolgern in unsere Erwägungen einfließen lassen als auch den sich aus allen Antworten ergebenden Schnitt bei sowohl Länge als auch Folgen-pro-Woche-Zahl. Schließlich fließt auch das Genre ein: Für einen reinen Strategietitel mit aufwändigen Schlachten (wie damals bei Warhammer 2) wären 30 Minuten eher knapp, bei einem Actionspiel mag das ganz anders aussehen.

Der Preis pro Folge wird ebenfalls ein wenig vom Ergebnis abhängen, wobei das keine Raketenwissenschaft ist: Einerseits benötigt längeres Spielen mehr Arbeitszeit, auch das Rendern und Hochladen dauert länger. Andererseits verursachen mehr Folgen pro Woche dadurch mehr Arbeitszeit, dass es sich um mehr Einzelprojekte handelt, sowohl im Schnitt als auch auf der Website. Dazu kommen Erwägungen wie "Machen wir Audience Participation bei diesem LP oder spielen wir wirklich nur".

Danke für eure Mithilfe!