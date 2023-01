PM: Die „Spiele unter 20 €“-Aktion startet im PlayStation Store (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Am Mittwoch, den 18. Januar, läutet der PlayStation Store die „Spiele unter 20 €“-Aktion ein. Für begrenzte Zeit* könnt ihr euch dann tolle Spiele zu unwiderstehlichen Preisen sichern. Dazu zählen etwa Call of Duty: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition mit 72 % Rabatt auf die PS4-Version, 67 % Rabatt auf die PS4- und PS5-Version von Tom Clancy‘s Rainbow Six Siege Deluxe Edition und 50 % Rabatt auf God of War III Remastered für PS4.

Unten könnt ihr einige der Angebote sehen. ImPlayStation Storefindet ihr alle Rabatte der Aktion.

Call of Duty®: Black Ops III – Zombies Chronicles Edition

Aktion gültig bis 1.2.2023

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege Deluxe Edition

Aktion gültig bis 1.2.2023

God of War® III Remastered

Aktion gültig bis 1.2.2023

Call of Duty®: Modern Warfare®

Aktion gültig bis 1.2.2023

Need for Speed™ Heat Deluxe Edition

Aktion gültig bis 1.2.2023

Kena: Bridge of Spirits PS4 & PS5

Aktion gültig bis 1.2.2023

DOOM Eternal Deluxe Edition – PS4 & PS5

Aktion gültig bis 1.2.2023

Marvel’s Spider-Man: Game of the Year Edition

Aktion gültig bis 1.2.2023

RESIDENT EVIL 2

Aktion gültig bis 1.2.2023

God of War™ Digital Deluxe Edition

Aktion gültig bis 1.2.2023

Days Gone™

Aktion gültig bis 1.2.2023

DRAGON BALL FIGHTERZ

Aktion gültig bis 1.2.2023

* Die Aktion „Spiele unter 20 €“ läuft im PlayStation Store von Mittwoch, den 18. Januar, um 0:00 Uhr Ortszeit bis Donnerstag, den 2. Februar, um 00:59 Uhr Ortszeit.