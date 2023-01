The Last of Us legt zweitbesten Serienstart auf HBO hin

PC PS5

Die HBO-Serienadaption von The Last of Us (Part 1 im Test) von Chernobyl-Macher Craig Mazin und dem Schöpfer der Vorlage Neil Druckmann von Naughty Dog wurde mit Spannung erwartet und legte nun auch einen beachtlichen Start in den USA hin.

Wie HBO-Mutterfirme Warner angibt, haben insgesamt 4,7 Millionen Zuschauer die erste Episode der neunteiligen Serie im Kabelfernsehen oder als Stream über HBO Max mitverfolgt (basierend auf eigenen Daten und den Einschaltquoten-Messungen von Nielsen). Mit dieser Leistung liegt die Pilot-Folge nur hinter dem Auftakt von House of the Dragon, der letztes Jahr auf annähernd 10 Millionen Zuschauer in den USA kam und damit einen Rekord für Pay-TV aufstellte.

Die weiteren Folgen werden im Wochentakt veröffentlicht und sind hierzulande parallel zum US-Start nur beim Anbieter Sky verfügbar – aufgrund der Zeitverschiebung erscheinen die Folgen dadurch aber an Montagen um 4:30 Uhr morgens hiesiger Zeit.