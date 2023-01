PM: ANNO™ 1800 erreicht über 2,5 Millionen Spieler:innen und erscheint am 16. März auf Next-Gen-Konsolen (Ubisoft News)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Düsseldorf, 17. Januar 2023 – Ubisoft® gab heute bekannt, dass zum ersten Mal seit 25 Jahren ein Anno-Spiel der Hauptreihe als Konsolenversion auf den Markt kommt. Mit mehr als 2,5 Millionen Spieler:innen ist Anno 1800 das meist verkaufte Spiel der gesamten Marke und wird am 16. März für PlayStation® 5 und Xbox Series X|S veröffentlicht.

​Der Reveal-Trailer zu ANNO 1800 Konsolen-Edition kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

​Der Game Presentation-Trailer zu ANNO 1800 Konsolen-Edition kann unter folgendem Link gefunden werden:

Alternativ liegt das Video hier als Direktdownload bereit.

Die AT-Version des Videos steht ebenfalls zum Direktdownload bereit.

​Anno 1800 ist ein Strategiespiel, das den Spieler:innen die Möglichkeit gibt, ihre Führungsqualitäten unter Beweis zu stellen: Es können gigantische Metropolen errichtet, effiziente und profitable Logistiknetzwerke aufgebaut, ein exotischer neuer Kontinent kolonisiert, Expeditionen in die ganze Welt unternommen und ihre Gegner diplomatisch, kommerziell oder militärisch dominiert werden.

Entwickelt von Ubisoft Mainz, demselben Studio, welches auch für die ursprüngliche PC-Version des Spiels verantwortlich war, bietet die Anno 1800 Konsolen-Edition den Spieler:innen das volle Anno-Erlebnis mit einer komplett neu gestalteten Benutzeroberfläche und Steuerung, die von der nächsten Konsolengeneration unterstützt wird.

​„Anno 1800 ist eine große Erfolgsgeschichte für das Studio und die 25 Jahre alte gleichnamige Marke. Die Popularität und der Erfolg des Spiels auf dem PC gaben uns die Möglichkeit, eine Konsolenversion des Spiels zu entwickeln. Unser erfolgreichstes Anno-Spiel auf die Konsolen zu bringen, ist eine echte Chance für uns, neue Spieler:innen unser preisgekröntes Spiel zum ersten Mal entdecken zu lassen und unserer großartigen Community beizutreten“, so Stéphane Jankowski, Executive Producer.

Ab heute kann die Anno 1800 Konsolen-Edition vorbestellt werden. Es sind zwei Versionen erhältlich - Standard und Deluxe:

Frühkäufer*, die das Spiel vorbestellen, kommen in den Genuss der Imperial- und Gründerpakete für Konsole, die zusätzliche kosmetische Boni sowie das digitale Artbook und den Soundtrack enthalten. Darüber hinaus sind alle kosmetischen DLCs ebenfalls käuflich erwerbbar.

Mehr Informationen zu Anno gibt es hier: https://annogame.com/console

​Auf Anno Union gibt es weitere Informationen zu Anno1800: https://www.anno-union.com/

​*Das Frühkäufer Angebot endet am 16. April

​Angebote zu Ubisoft Spielen gibt es im offiziellen Ubisoft Store unter: https://store.ubi.com/de/home

​Die Entwicklung der Anno 1800 Console Edition wird im Rahmen der Computerspieleförderung durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz unterstützt. ​

​Über Ubisoft Mainz

​Die in Mainz sitzenden Entwicklungsteams arbeiten an einigen von Ubisofts erfolgreichsten Spielereihen. Aus dem historischen Kern der mitteldeutschen Stadt entwickelt das Studio in leitender Funktion genredefinierende Titel wie das von Kritikern gefeierte Anno 1800. Außerdem unterstützt Ubisoft Mainz mit jahrzehntelanger Erfahrung in der AAA-Entwicklung als Co-Entwicklungsstudio bei Projekten wie dem Esports-Erfolgstitel Tom Clancy's Rainbow Six Siege sowie bei zukünftigen Titeln wie Beyond Good and Evil 2. Ubisoft Mainz ist Teil des Ubisoft Blue Byte Studio Netzwerks. Mehr Informationen unter https://mainz.ubisoft.com.