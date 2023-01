Lies of P: Neuer Gameplay-Trailer zeigt Bosskampf

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Es gibt neue Impressionen zum Bloodborne-like Lies of P (auf der GC22 angespielt). Der Titel vom südkoreanischen Entwickler Round 8 gibt der Geschichte um Pinocchio einen dunkleren Dreh: Als Automat Pinocchio müsst ihr auf der Suche nach Geppetto blutige Kämpfe in den Straßen der Stadt Krat überleben, deren Design von der Belle Époque inspiriert wurde.

Der neue Gameplay-Trailer wurde in Kooperation mit AMD veröffentlicht. Die Spielszenen sind demnach mit einer RX 7900 XTX in 8K aufgezeichnet worden. Inhaltlich seht ihr Straßen im schummrigen Licht von Elektrolampen, Gefechte gegen mechanische Anzugträger und schließlich einen Bosskampf mit einer Kreuzung aus Robo-Gorilla und britischem Bobby.

Lies of P soll in diesem Jahr für PC, PS5 und Xbox Series S|X erscheinen.