Valheim: Entwicklung von neuem Biom hat begonnen

PC XOne Xbox X Linux MacOS

Es ist etwas über einen Monat her, dass Valheim den Schleier in die Nebellande gelüftet hat, und ihr das umfangreiche Gebiet erobert hat. Jetzt arbeitet der Entwickler Iron Gate bereits am nächsten Biom für das Vikinger-Survival. Der aktuelle Stand der Entwicklung ist laut Iron Gate’s Developer-Blog auf Steam noch konzeptuell, weswegen bisher nur zwei Zeichnungen von Gegnern und ein Hinweis auf die Kulisse des Bioms veröffentlicht worden sind.

Demnach werden die Ashlands ein Gebiet mit vulkanischen Aktivitäten und untoten Kreaturen. Anders als die Nebellande, die euch mit ihren Geheimnissen zum Erkunden eingeladen haben, werdet ihr mehr Einblicke in die Entwicklung der Ashlands erhalten. Iron Gate wird in Zukunft also Inhalte über das neue Biom veröffentlichen und laut eigener Angabe darunter auch Inhalte, die es womöglich nicht ins Spiel schaffen.