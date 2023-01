Microsoft: Bald EU-Verwarnung wegen Activision-Blizzard-Übernahme?

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Nachdem in den USA die Behörde für Handelsaufsicht und Verbraucherschutz FTC eine Klage gegen die geplante Rekord-Übernahme von Activision Blizzard durch Xbox eingereicht hat, könnte nun auch die EU Einwände gegen den Deal erheben. So berichtet Reuters unter Berufung auf mit der Sachlage vertrauten Quellen, dass die Europäische Kommission eine kartellrechtliche Verwarnung aussprechen werde und Erklärung mit Einsprüchen vorbereite, die Microsoft in den nächsten Wochen zukommen werde. Noch bis zum 11. April 2023 läuft die kartellrechtliche Prüfung des Deals. Die EU-Stellen gaben keinen Kommentar zur Meldung ab.

Im November des vergangenen Jahres hatten andere Kontakte gegenüber Reuters angegeben, dass erwartet werde, dass Microsoft Zugeständnisse an die EU machen müsse, um Klagen zu vermeiden und den Freigabe-Prozess zu beschleunigen. Offiziell sei man seitens der EU aber erst zu Verhandlungen bereit, wenn die Liste der Einsprüche und Bedenken zugestellt wurde. Allerdings würden schon informelle Gespräche Gespräche laufen, so die Kontakte weiter.