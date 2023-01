Howl: Märchenhafte Runden-Taktik aus Österreich im Gameplay-Überblick

PC Switch

Das Wiener Entwicklerstudio Mipumi Games (The Lion's Song) stellt in einem rund viertelstündigen kommentierten Gameplay-Trailer dessen neuestes Werk Howl vor. Howl spielt in einer von klassischen Märchen inspirierten Welt im Wasserfarben-Stil, in der die "heulende Heimsuchung" Menschen in Monster verwandelt.

Ihr zieht in den Rundentaktik-Kämpfen als Prophet mit Armbrust und Magie gegen die Bestien. Dabei agiert ihr nicht nur in einzelnen Runden, sondern könnt bis zu sechs Züge in die Zukunft vorausplanen – und das soll auch nötig werden, um die Gegner zu überlisten. Howl wird 60 Level in 4 Kapiteln bieten und der Release soll nicht in weiter Ferne liegen, lautet doch der ungefähre Erscheinungszeitraum Anfang 2023.