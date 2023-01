Silent Hill: Konami ist offen für noch mehr Ableger von Indie-Studios

Im Oktober des vergangenen Jahres kündigte Konami nicht nur ein Remake von Silent Hill 2 an, sondern im selben Atemzug die Spiele Silent Hill - Townfall (von No Code und Publisher Annapurna Interative), die interaktive Serie Silent Hill Ascension (Behaviour Interactive und die Produktionsfirmen Bad Robot Games und dj2) und Silent Hill f, das beim Studio Neobards aus Hong Kong entsteht und im Japan der 60er-Jahre spielt.

Auch wenn noch keiner dieser Titel erschienen ist, zeigte sich Motoi Okamoto, der Produzent der Reihe, in einem Interview mit IGN sehr offen für weitere Kooperationen mit Indie-Entwicklern:

Es gibt Grenzen, wie viel wir allein tun können, also müssen wir mit vielen unterschiedlichen Indie-Teams arbeiten, wenn wir viele verschiedene Silent Hills machen wollen. Daher haben wir die Zusammenarbeit mit Leuten rund um die Welt angestrebt, die Silent-Hill-Spiele machen wollen und sind auf Bloober Team, aber auch Annapurna Interactive und No Code zugegangen. Leider sind einige Projekte nie richtig durchgestartet. Doch ich glaube, unsere Zahl an Projekten wird nur noch wachsen. Dass wir Silent Hill wiederbeleben, war bisher ein Geheimnis. Wir konnten also nicht herumgehen und rufen "Hey, alle zusammen! Bringt uns eure Silent-Hill-Projekte!" Jetzt können wir das tun, wenn also Kreative aus aller Welt, die Silent Hill lieben, uns ihre Pitches bringen wollen, verspreche ich, mir jeden einzelnen anzusehen. Wir sind ganz Ohr.