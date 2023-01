Pokémon Purpur: Beliebtes Taschenmonster in Zukunft in 7-Stern-Raids

Switch

Ein beliebtes Taschenmonster, dass 2020 zum Pokémon des Jahres gewählt wurde, ist demnächst Teil der Raids in Pokémon Purpur und Pokémon Karmesin. Quajutsu aus der sechsten Generation der Pokémon-Serie hüpft in Zukunft über die Bildschirme und rückt den anderen Monstern üblicherweise mit Wasser- und Unlicht-Attacken auf den virtuellen Pelz. Trotzdem ist sein Tera-Typ Gift, weswegen die Einstufung in Wasser und Unlicht vielleicht für die aktuellen Teile der Serie nicht korrekt sein könnte.

Die letzte Entwicklung von Froxy, einem der drei Starter aus Pokémon X und Pokémon Y, wird ein 7-Sterne Tera Raid Monster. Das Event, in dem ihr Quajutsu fangen könnt, ist derzeit zwischen dem 27. Januar und dem 30. Januar sowie zwischen dem 10. Februar und 13. Februar verfügbar. An beiden Terminen beginnt das Event jeweils um 01:00 Uhr und endet um 00:59 Uhr deutscher Zeit.

Ein weiteres Event, in dem Driftlon in Karmesin, und Traunmagil in Purpur in 4-Sterne und 5-Sterne Raids auftauchen wird, ist zwischen dem 20. Januar und 22. Januar geplant.