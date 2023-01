MSI Afterburner: Ukraine-Krieg könnte Ende für OC-Tool bedeuten

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russlands gegen die Ukraine hat weitreichende globale Auswirkungen, von denen selbst Computerspieler und ihr liebstes Hobby nicht ausgenommen sind. Angefangen von der Schließung einiger Studios über die Flucht diverser russischer oder ukrainischer Entwickler ins Ausland oder die Verschiebung beziehungsweise Einstellung zahlreicher Spiele bis hin zum Tod einzelner Spieldesigner, Mitarbeiter oder Programmierer wie Volodymyr Yezhov, wie wir erst kürzlich berichteten.

Auch der Ausschluss russischer Banken aus dem länderübergreifenden Zahlungssystem SWIFT im Rahmen internationaler Sanktionen gegen die Russische Föderation hat direkte Auswirkungen auf einzelne Entwickler und ihre Projekte, wie das Beispiel MSI Afterburner zeigt. Ein beliebtes PC-Software-Tool zur Überwachung, Optimierung, Übertaktung (Overclocking) oder auch Undervolting von Grafikkarten. Der russische Entwickler Unwinder, bürgerlicher Name Alexey Nicolaychuk, hat vor kurzem berichtet, das aufgrund der Einschränkungen sein Sponsor, der taiwanesische Hardware-Hersteller MSI, seit knapp einem Jahr nicht mehr in der Lage sei, die vereinbarten Zahlungen zu leisten und somit den gemeinsam geschlossenen Lizenz-Vertrag zu erfüllen.

Nicolaychuk machte deutlich, dass er zwar weiterhin versuchen werde, in seiner Freizeit unentgeltlich am MSI Afterburner zu arbeiten, er aber nicht ausschließen könne, dass falls nicht bald eine Lösung für das Finanzproblem gefunden würde, er das Projekt gänzlich einstellen müsse, da er seine Zeit und seine Ressourcen dringend in andere Sachen stecken müsse, um seine Rechnungen zu bezahlen. Das OC-Tool erhielt seit Dezember 2021 keine Updates mehr, was zur Folge hat, dass die neuste Grafikkarten-Generation von AMD und Nvidia bis dato nicht offiziell unterstützt wird, obwohl MSI noch immer damit wirbt.

Die Weiterentwicklung der integrierten Software RTSS (RivaTuner Statistic Server) ist hingegen nicht gefährdet, da diese nicht von den Sanktionen betroffen ist. Der MSI Afterburner kann weiterhin in der letzten stabilen Version 4.6.4. oder in der Beta v.4.6.5. von der offiziellen Website oder über Guru3D.com heruntergeladen werden. Das Schicksal des beliebten Tools steht jedoch in den Sternen. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass es dem Krieg zum Opfer fällt.