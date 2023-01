Spieleveteranen-Podcast #303: Master of Magic

Remake eines 4X-Klassikeres

PC

Teaser Obwohl Retro-Fans oft über Master of Magic schwärmen, hat das Remake wenig Aufmerksamkeit erfahren. So geht das natürlich nicht, daher widmen Jörg und Heinrich der Neuauflage nun eine Folge.

Ordnet die Schriftrollen, füllt das Mana auf und glättet den spitzen Hut, denn Master of Magic ist wieder da! Das 4X-Spiel aus dem Jahr 1994 wird landauf, landab als großer Klassiker des Genres besungen. Dagegen ging das im Dezember 2022 veröffentlichte Remake im Jahresendtrubel etwas unter. Wurde wegen des schlichten Namens "Master of Magic" womöglich übersehen, dass es sich hier um eine überarbeitete Neuauflage handelt? So kann das nicht bleiben! Daher haben sich Zauberlehrling Heinrich und Jörg der Weiße zusammengefunden, um herauszufinden, wieviel der alten Magie noch im Remake steckt. Vor dem Eintritt in die Welt der Zauberei geht es aber gewohnt bodenständig zu mit Branchen-Neuigkeiten, jüngsten Spielerlebnissen, Hörerpost und launigen Abschweifungen.

00:00:15 News & Smalltalk

0:51:47 Master of Magic Remake

0:54:04 Master of Magic erinnert auf den ersten Blick an Civilization, setzt aber seinen Fokus auf Rundentaktik-Kämpfe und Helden.

0:59:36 Bei der Einführung und dem Schwierigkeitsgrad zeigen sich alte Zöpfe, doch im Remake stecken auch größere Neuerungen.

1:29:40 Findet das Remake die richtige Balance aus Modernisierung und Originaltreue?

1:37:24 Das Veteranenfazit und der vermisste Pressespiegel.