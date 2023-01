Manche Spiele brauchen Zeit

Teaser Bei manchem Umfangsmonster ist man froh, wenn man ein paar ruhige Tage hat, um besser darin versinken zu können. Habt ihr dafür schonmal extra Urlaub genommen?

Gerade bei längeren Titeln ist es schön, sich auch mal längere Zeit am Stück für sie zu nehmen. Gewiss hatten manche unter euch sich ein Spiel auserkoren, dass sich gut für ausschweifendere Sitzungen zwischen den Jahren eignet. Wie ihr bei unserer Liste der besten Spiele 2022 nachlesen könnt, hat unser Technik-Zauberer Fabian Knopf sich für das ellenlange Elden Ring (im Test, Note 8.5) eine Woche Urlaub gegönnt. Damit ist er im Freundes- und Bekanntenkreis des Autors dieser Zeilen nicht allein. Heute möchten wir von euch wissen: Habt ihr euch schonmal Urlaubstage genommen, um ausführlich in ein von euch heiß erwartetes Spiel eintauchen zu können? Zusätzlich zur Antwort in der Umfrage könnt ihr sehr gerne in den Kommentaren ausführen, welches Spiel es zuletzt war, ob schon der nächste Spiele-Urlaub geplant ist oder auch, ob es vielleicht nur eine bestimmte Reihe ist, die euch dazu bringt, einen Urlaub dafür zu erwägen – oder ist einem Teil von euch im Gegenteil der Gedanke ganz fremd?

Ihr könnt eure Stimme für die Sonntagsfrage bis zum Montag um 09:00 Uhr in der unten eingebundenen Umfrage abgeben – wenn ihr eure Meinung ändert, könnt ihr auch bis dahin noch eine andere Antwort einloggen. Danach schließen wir die Umfrage und präsentieren euch etwas später in Form eines News-Updates das entstandene Meinungsbild. Den Link zur Übersicht der mehr als 300 Sonntagsfragen findet ihr weiter unten unter "Quellen" verlinkt.