Dead Space: Verfilmung „bestätigt“, John Carpenter nicht involviert

Im Oktober des letzten Jahres gab der Kultregisseur John Carpenter (Halloween) in einem Interview bekannt, dass er großes Interesse hätte, dass Survival-Horrorspiel Dead Space zu verfilmen, da er selbst ein großer Fan der Franchise sei.

In einem aktuellen Interview gegenüber dem Branchenmagazin Variety relativierte er jedoch diesen Wunsch und gab in einem Nebensatz noch eine pikante Neuigkeit preis:

Nein, nein, nein. Ich kann nicht glauben, wie sich das verbreitet hat. Ich bin ein großer Videospiel-Fan und habe alle Spiele gespielt. Ich habe mir die neuen Digitalkameras angeschaut, die RED, und habe zufällig erwähnt, dass ich gerne einen Dead Space-Film machen würde. Das hat sich herumgesprochen, und alle haben gesagt: "Oh, wann machst du ihn denn?" Ich werde ihn nicht machen. Ich glaube, sie haben bereits einen anderen Regisseur engagiert. Und sie haben mich nicht gefragt, ob ich es machen will. Solange mich also niemand fragt, würde ich es nicht machen.