Gloomwood: Kurz-Doku von noclip erschienen

In der neusten Kurzdoku von noclip aus der Rubrik Developer Breakdown geht es diesmal um den Stealth-Survival-Action-Titel Gloomwood, der sich aktuell bei Steam noch im Early Access befindet. Wir hatten im Juli 2020 zuletzt darüber berichtet. Im knapp 18-minütigen Video, das wir euch unter der News eingebunden haben, erläutert Dillon Rogers, einer der beiden Entwickler im Interview das Design des Spiels, indem er auf die Vorbilder Thief, Deus Ex, Resident Evil und Silent Hill eingeht, die Charakteristika der Genre Stealth, Survival und insbesondere Immersive Sim herausarbeitet und die Entwicklung von Gloomwood näher beleuchtet. Vor allem, wie die Entwickler die unterschiedlichen Genre und Ansätze unter einen Hut bringen wollen.

Da das Spiel eine Hommage an die oben genannten Klassiker darstellt, ist in der Entwicklungsphase die Implementierung komplexer Systeme und Mechaniken im Hintergrund unumgänglich, was wiederum die Arbeit am Titel nicht einfacher macht. Des Weiteren wird neben zahlreichen Ingame-Szenen der Vorbilder und des Spiels in der Entwicklung die Shooter-Mechanik, die Retro-Grafik und das besondere Leveldesign in den Fokus gerückt.

Ein Releasetermin für das fertige Spiel gibt es noch nicht. Die Early-Access-Version auf Steam bietet jedoch mit circa vier bis fünf Stunden Spielzeit einen Einblick in den Retro-Titel und kostet aktuell 16,79 Euro. Gloomwood wird vorerst nur für den PC erscheinen.