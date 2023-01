PM: Next Week on Xbox: Neue Spiele vom 16. bis zum 20. Januar (Microsoft Xbox Wire)

Xbox X

Willkommen bei Next Week on Xbox! Wie immer stellen wir Dir alle neuen Spiele vor, die bald für Xbox Series X|S und Xbox One erhältlich sind. In dieser und der kommenden Woche erscheinen wieder eine Menge Titel für Deine Lieblingskonsole – hier siehst Du, welche neuen Games Dich erwarten. Klick Dich einfach durch die Spiel-Details, um mehr zu möglichen Vorbestellungen zu erfahren (Änderungen vorbehalten).

17. Januar – Re:Call In diesem packenden Abenteuer tauchst Du tief in die Erinnerungen des Charakters ein, den Du steuerst. Deine Handlungen innerhalb dieser Flashbacks haben sofortige Konsequenzen und verschaffen Dir wertvolle Vorteile, um in der Story weiter voranzuschreiten. Lerne zehn einzigartige Charaktere kennen, löse fordernde Rätsel und forme aus Deinen Erinnerungen eine neue Zukunft.

18. Januar – Wings of Bluestar Während die Menschheit von den Überresten einer mysteriösen künstlichen Intelligenz bedroht wird, stellen sich die Pilotin Aya und das Flieger-Ass Zarak der neu aufkommenden Bedrohung. Komme einer Verschwörung, die die Freiheit des gesamten Weltraums bedroht, auf die Schliche und erfahre mehr über die Vergangenheit der zwei Protagonist*innen. Wenn Du Dich selbst besser kennenlernst, wirst Du die Wahrheit hinter Deinen Feinden aufdecken.

19. Januar – Graze Counter GM Optimiert für Xbox Series X|S – In diesem vertikalen Shooter gleicht kein Feuergefecht dem anderen – für Wiederspiel-Potenzial ist also gesorgt! Lade Deine mächtigen Angriffe auf, indem Du nah an feindlichen Projektilen vorbeifliegst. Fühle die Spannung, wenn Du durch den feindlichen Kugelhagel manövrierst und mit mächtigen Schüssen konterst. In der Welt von Graze Counter GM wird Risikofreudigkeit belohnt.

19. Januar – Persona 3 Portable Smart Delivery / Game Pass – Falls Dir jemand erzählt, dass es eine geheimnisvolle Stunde zwischen Mitternacht und dem nächsten Tag gibt, würdest Du es glauben? Du solltest es glauben, denn mit Deinen neuen Kräften ist es Deine Aufgabe, die Wahrheit hinter der mysteriösen und gefährlichen Dark Hour zu ergründen. Meistere Deine Persona – die wertvolle Macht, die direkt Deinem Herzen entspringt – und gib den Menschen in diesem kultigen RPG der Persona-Reihe wieder Hoffnung. Spielbar via Cloud, Konsole und PC.

19. Januar – Persona 4 Golden Smart Delivery / Game Pass – Man sagt, wenn Du in einer regnerischen Nacht in einen Fernseher blickst, erscheint Deine große Liebe. Dieses seltsame Gerücht verbreitetet sich langsam in dem ländlichen Städtchen Inaba – Deiner neuen Heimat – als eine Reihe mysteriöser Morde verübt wird. Während der Protagonist und sein Team der Wahrheit nachjagen, öffnen sie die Tür zu einer anderen Welt. Stürze Dich gemeinsam mit Deinen Freund*innen in Dein nächstes Persona-Abenteuer und erlebe unvergessliche Augenblicke. Spielbar via Cloud, Konsole und PC.

19. Januar – A Space for the Unbound A Space For The Unbound ist ein lebensnahes Abenteuer in wunderschöner Pixelgrafik, das die Beziehung zwischen einem Jungen und einem Mädchen mit übernatürlichen Kräften erkundet. Die Handlung ist im ländlichen Indonesien der späten 90er angesiedelt und erzählt eine Geschichte über das Besiegen von Angst, Depressionen und verborgenen Geheimnissen, die in dem verschlafenen Heimatstädtchen der beiden Protagonist*innen lauern.

19. Januar – Tortuga – A Pirate’s Tale Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery – Als Pirat*in besegelst Du die Karibik des 17. Jahrhunderts, wo vier Kolonialmächte um die Vorherrschaft kämpfen. Nun wird es Zeit, dass Du Profit aus der Situation schlägst. Gestalte Deine eigene Flagge und forme eine Flotte, mit deren Hilfe Du die Besatzermächte von der erdrückenden Last ihres Reichtums befreist. Doch Vorsicht: In diesen rundenbasierten Seeschlachten auf einem Hexagon-Raster kann bereits eine falsche Entscheidung den Niedergang bedeuten. Wirklich sicher fühlt man sich als Pirat*in nämlich nur im Heimathafen von Tortuga.

20. Januar – Monster Hunter Rise Optimiert für Xbox Series X|S / Smart Delivery / Game Pass – Die Monsterjagd beginnt aufs Neue! In Monster Hunter Rise betrittst Du das von japanischer Folklore inspirierte Reich Kamura und stellst Dich gemeinsam mit Deinen Freund*innen gewaltigen Bestien. Erkunde neue Karten, verbessere Deine Ausrüstung, rüste Dich mit einer Vielzahl von Waffen aus und erlebe eine neue Geschichte voller furchterregender Kreaturen sowie anspruchsvoller Kämpfe. Spielbar via Cloud, Konsole und PC.

20. Januar – Omega Bot In diesem actionreichen Sidescroller schlüpfst Du in die Rolle des OmegaBots und stellst Dich atemberaubenden Roboter-Kämpfen. Weiche metallischen Gefahren aus, sammle mächtige Waffen und kämpfe Dich durch eine Welt voll tödlicher Maschinen. Verlasse den Hauptpfad, um Geheimnisse aufzudecken und vielleicht sogar neue Freund*innen zu finden, die Dir dabei helfen, den Fluch zu lüften, der das Land befallen hat.