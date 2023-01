PM: Die Geschichte und PS5-Features von Season: A letter to the future (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

In SEASON: A letter to the future spielst du eine junge Frau aus einem abgeschiedenen Dorf, die mit dem Fahrrad zum ersten Mal die Welt erkundet und dabei Artefakte und Erinnerungen sammelt, bevor eine Katastrophe alles fortspült. Deine Reise führt dich in ein merkwürdiges Tal, in dem die Samen der nächsten Jahreszeit gepflanzt wurden. Du triffst die letzten dort wohnenden Menschen am Tag vor ihrer Evakuierung. In diesem letzten Augenblick versuchst du die Geheimnisse des Tals zu entschlüsseln. Jede Unterhaltung und jede Landschaft bringen dich der Erkenntnis näher, was diese Jahreszeit ist und warum sie endet.

Die meisten Themen in SEASON: A letter to the future sind Ausdrücke der Sorgen und Ängste unserer heutigen Zeit. Wir wissen, dass die Zukunft, auf die wir zusteuern, schlimmer sein wird als unsere Gegenwart. Mit der Gewissheit über diese Entwicklung kommt ein noch finsterer Gedanke: Diese schlechten Zeiten sind gleichzeitig auch unsere besten. Seasons Geschichte existiert, um diese Gedanken und Gefühle auf eine gewisse Art poetisch auszudrücken (poetisch bedeutet hier, beinahe unkontrolliert, das Unterbewusstsein übernimmt das Steuer), um sie zu verfremden, auseinanderzunehmen und in einer fantastischen Welt wieder zusammenzusetzen. Ein anderes, sehr wichtiges Motiv hinter dieser Geschichte sind die fünf Sinne.

Das Spiel spricht häufig gezielt deine Sinne an. Wenn der Charakter die Augen schließt, um sich auf die Geräusche zu konzentrieren, wird der Bildschirm einige Male schwarz. Während deiner Erkundungen wird häufig beschrieben, wie etwas schmeckt, riecht oder sich anfühlt. Dieser Aspekt kommt vor allem in den PS5-exklusiven Features zum Ausdruck. Wie fühlt es sich an, ein Fahrrad zu fahren? Mithilfe der adaptiven Trigger kann der Widerstand an die Geschwindigkeit und an die Steigung der Straße angepasst werden, so dass sich bergauf auch wirklich wie bergauf anfühlt. Das haptische Feedback verändert sich ebenfalls, je nachdem über welches Gelände du fährst. Wenn du im Spiel Klänge aufzeichnest, hörst du sie nicht nur, sondern kannst sie dank der Vibrationen des DualSense Wireless Controllers auch fühlen.

Season verwendet außerdem Tempest 3D AudioTech, um der Klanglandschaft mehr Tiefe zu geben. In der ganzen Welt finden sich auffallende Klänge, die näher inspiziert werden wollen. Neben der Hintergrundmusik ist Musik auch ein fester Bestandteil der Welt: selbstspielende Instrumente, Radiomusik, ungewöhnliche Vogelgesänge, Windrauschen … Das sind schöne Details und dadurch, dass die fünf Sinne in diesem Spiel eine so große Rolle spielen, gewinnen sie noch einmal an Bedeutung.

Auf deinen Abenteuern in der Welt von Season wirst du viele verschiedene Charaktere treffen, wobei sich jeder von ihnen individuell auf den Wechsel der Jahreszeiten vorbereitet. Schließe dich ihnen in ihren letzten Momenten in ihrem Zuhause an und zeichne ihre Geschichten auf.

Kochi, ein kleiner Junge, nimmt dich mit auf eine Fahrradtour durch ein Tal, das am nächsten Tag überflutet wird. Lerne die Heimat kennen, in der er aufgewachsen ist, während er sich auf den Abschied vorbereitet.

Maytora, eine Künstlerin von außerhalb, dokumentiert mit ihren Skulpturen die Geschichte des Tals. Niemand außer dir wird ihr letztes Kunstwerk zu Gesicht bekommen.

Easel ist der letzte Mönch des Tieng-Tals. Seine Lehrer und seine Lieben haben ihn zurückgelassen und so wartet er ganz allein auf den Wechsel der Jahreszeit. Er hat nichts, wofür er beten könnte – bis du erscheinst.

Du führst sie durch Momente einer stillen Krise. Für sie ist die bevorstehende Veränderung der Welt nicht abstrakt, denn sie hat einen direkten Einfluss auf ihre Leben. Sie versuchen, sich zurechtzufinden und zu überleben. Zu leben. Du hilfst ihnen dabei und du erinnerst dich an sie. Du trägst sie in deinem Tagebuch bei dir.

Ein atemberaubender Fahrrad-Roadtrip: Reise auf deinem Fahrrad durch faszinierende Landschaften. Lass dir Zeit und genieße die unglaubliche Landschaft mit einer unvergesslichen Aussicht nach der anderen.

Entdecke eine mysteriöse Welt: Begegne auf deinem Weg vielfältigen Charakteren, die deine Geschichte beeinflussen werden. Das Tieng-Tal lädt dich ein, es zu erkunden, zu untersuchen und seine Vergangenheit und Zukunft zu entdecken.

Dokumentiere, fotografiere und nimm auf: Sammle Erinnerungen, mach Aufnahmen und entdecke die Geheimnisse dieser Jahreszeit, bevor sie vorbei ist. Dein Tagebuch ist dabei der Schlüssel, um diese Welt zu verstehen.

Wunderschöner Soundtrack: Lausche auf deiner Reise der eindringlichen Melodie, sie ist der perfekte Reisebegleiter.

Wichtige Entscheidungen: Achte im Laufe der Geschichte auf deine Umgebung und decke das Ende von SEASON auf. Wähle sorgfältig, welche Fragen du den Charakteren stellst, da sie eure Beziehung und dein Verständnis von der Welt beeinflussen. Und denk daran: Das, was du sammelst, ist das, was für die nächste Jahreszeit erhalten bleibt.

Das Gameplay von SEASON: A letter to the future konzentriert sich auf Begegnungen sowie auf das Entdecken, Aufzeichnen und Entschlüsseln dieser merkwürdigen Welt um dich herum. Reise auf deinem Fahrrad durch faszinierende Landschaften. Du kannst jederzeit absteigen und eines deiner Aufnahmegeräte herausholen. Jedes davon fängt etwas anderes ein: Geräusche und Musik, Kunst und Architektur, fremde Stimmen, verlorengehende religiöse Praktiken und die Spuren lang vergangener Jahreszeiten. Deine Werkzeuge helfen dir dabei, die Welt genauer zu untersuchen, damit du die Kultur, Geschichte und Ökologie hinter allem verstehst.