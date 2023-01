PM: The Last of Us: Alle Informationen zur HBO-TV-Serie (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

In wenigen Tagen startet mit The Last of Us eine heiß erwartete Videospiel-Adaption, die auf dem gleichnamigen PlayStation-Hit basiert. Ab Montag (16. Januar) könnt ihr die Serie bei Sky Deutschland und dem dazugehörigen Streaming-Anbieter WOW verfolgen. In diesem Artikel verraten wir euch alles, was ihr über die neue HBO-Serie wissen müsst.

Beginnen wir mit der Story der kommenden TV-Serie, die sich in weiten Teilen sehr nah an der Videospiel-Vorlage orientieren wird. Im Fokus steht der gealterte und mürrische Schmuggler Joel, der mit einem ganz speziellen Auftrag betraut wird: Er soll ein 14-jähriges Mädchen, Ellie, aus einer brutalen Quarantänezone ans andere Ende der USA schaffen.

Ellie scheint auf den ersten Blick nichts Außergewöhnliches an sich zu haben. Doch der Schein trügt, denn sie könnte der Schlüssel zur Rettung der Menschheit sein! Vor 20 Jahren verbreitete sich ein parasitärer Pilz auf der Erde und forderte Millionen Todesopfer. Aus irgendeinem Grund scheint das Mädchen allerdings gegen eine Infektion immun zu sein. Der Beginn einer brutalen wie ebenso herzzerbrechenden Reise!

Damit auch Fans des PlayStation-Originals noch etwas Neues über die unwirtliche Welt des Games lernen, wird diese in der Serie um frische Elemente erweitert. Darüber berichtete bereits vor einiger Zeit das Branchenmagazin The Hollywood Reporter. Zum Beispiel sollen die Hintergrundgeschichten und Motivationen einiger Charaktere näher beleuchtet werden.

Darüber hinaus bezieht sich eine weitere Änderung auf die Infektion selbst, die sich in der The Last of Us-Welt ausbreitet. Die Macher bestätigten, dass, anders als in den Games, keine Pilzsporen durch die Luft fliegen würden.

Statt Sporen werden wir in der Serie Ranken sehen. Die beiden Hauptverantwortlichen, Craig Mazin und Neil Druckmann, hätten sich viele Gedanken darüber gemacht und seien zu dieser “beängstigenden” Änderung gekommen.

Eine 2. Staffel ist aktuell zwar noch nicht bestätigt, doch The Last of Us-Schöpfer Neil Druckmann verriet kürzlich in einem Interview, er und seine Kolleg*innen hätten keine Pläne, Geschichten zu erzählen, die über die Games-Vorlage(n) hinausgehen würden. Dementsprechend dürfte es kein Füllmaterial zwischen dem Ende der The Last of Us-Serie und einer The Last of Us Part II-Umsetzung geben.

Dass es mehr als nur eine Staffel geben wird, wurde bisher von den Verantwortlichen zwar noch nicht offiziell bestätigt, allerdings schrieb The Hollywood Reporter in einer weiteren Meldung, dass “zukünftige Seasons” eine Möglichkeit seien.

Einer der Hauptverantwortlichen der The Last of Us-Serie, Craig Mazin, erklärte darüber hinaus gegenüber der BBC, die Show sei gewissermaßen die definitive Version der Geschichte. Sämtliche Änderungen, die in Abstimmung mit Neil Druckmann, dem Creative Director des Games, vorgenommen worden seien, hätten vor allem ein Ziel: Sie sollen die bekannte Story erweitern und somit etwa gewisse inhaltliche Lücken ausfüllen.

Was dürfen Fans nun also von der Serien-Umsetzung erwarten? In einem Interview mit Entertainment Weekly ging Druckmann etwas näher auf die Herausforderungen einer solchen Adaption ein. Es würde vor allem darum gehen, die emotionale Geschichte rund um Ellie und Joel auch ohne die interaktive Ebene gekonnt zu vermitteln.

Die Absicht von ihm und Mazin sei es gewesen, mit der Serie eine einzigartige Erfahrung zu kreieren. Die Show wird sich ein paar Freiheiten erlauben, doch der emotionale Kern und somit das, was viele Fans am PlayStation 3-Hit besonders lieben, soll erhalten bleiben.

Kommen wir nun zu den Gesichtern, die wir in den aus dem Game bekannten Rollen sehen werden. Bisher wurden bereits mehrere Schauspieler*innen für die The Last of Us-Serie bestätigt, allen voran Pedro Pascal als Joel. Der Hollywood-Star ist vor allem für seine Darbietungen in Game of Thrones sowie der Star Wars-Show The Mandalorian bekannt.

In einem Interview mit dem Magazin GQ verriet Pascal, er habe das Survival-Action-Adventure bisher noch nicht gespielt. Dies würde unter anderem daran liegen, dass er besorgt gewesen sei, sich zu stark an der Vorlage zu orientieren. Manchmal sei genau das gut, allerdings könne es für ihn als Darsteller auch ein Hindernis darstellen. Aus diesem Grund wollte er eine gewisse Distanz erzeugen und alles andere den Machern hinter der Kamera überlassen.

Pedro Pascal zur Seite stehen wird übrigens eine Schauspielerin, die ebenfalls bereits Erfahrungen mit Game of Thrones vorweisen kann: Bella Ramsey spielte in der Fantasy-Serie Lady Lyanna Mormont. Ein Part, mit dem sie schnell die Herzen vieler Fans eroberte. In The Last of Us wird sie die junge Ellie und somit die zweite Hauptrolle spielen.

Darüber hinaus wurden in weiteren wichtigen Rollen folgende Darsteller*innen für die kommende Videospiel-Adaption bestätigt:

Murray Bartlett (Marvel’s Iron Fist) spielt den einstigen Überlebenden Frank.

Merle Dandridge (Rosewood) verkörpert Marlene, die Anführerin der Fireflys. Sie ist es, die Joel den Auftrag gibt, Ellie zu beschützen.

Lamar Johnson (X-Men: Dark Phoenix) schlüpft in die Rolle von Henry, einem Überlebenden, dem Joel und Ellie in der Serie in Kansas City treffen werden.

Brad Leland (The Leftovers) wird einen mysteriösen Charakter namens Mr. Adler verkörpern. Diese Figur kam nicht im Videospiel-Original vor.

Gabriel Luna (Marvel’s Agents of SHIELD) übernimmt die Rolle von Tommy, dem jüngeren Bruder unseres Protagonisten Joel.

Nick Offerman (Good Omens) spielt den Überlebenden Bill, der lange Zeit gemeinsam mit seinem Partner Frank in einer verlassenen Stadt lebte.

Nico Parker (Dumbo) wird als Joels Tochter Sarah zu sehen sein.

Storm Reid (Euphoria) wird derweil Riley verkörpern. Sie war eine Freundin von Ellie, über die wir im Standalone-DLC Left Behind mehr erfahren haben.

Anna Torv (Mindhunter) wird Joels Schmuggler-Partnerin Tess verkörpern, die in den ersten Spielstunden eine wichtige Figur ist.

Keivonn Woodard (Fractal) spielt Sam, Henrys jüngeren Bruder.

Des Weiteren bestätigten die Verantwortlichen, dass auch einige aus der Game-Vorlage bekannte Synchronsprecher*innen einen kleinen Auftritt in der The Last of Us-Serie haben werden. Troy Baker und Ashley Johnson (Joel und Ellie) werden noch nicht genannte Rollen übernehmen. Jeffrey Pierce (Tommy) wird indes einen Charakter namens Perry spielen, der eigens für die TV-Show erfunden wurde.

Nun werfen wir einen Blick hinter die Kamera und schauen, wer die kreativen Fäden beim Projekt in der Hand hält. Einer der führenden Köpfe hinter der Videospiel-Adaption ist Craig Mazin, der in den letzten Jahren unter anderem für die preisgekrönte Miniserie Chernobyl verantwortlich war. Er ist als Drehbuchautor und Ausführender Produzent an Bord.

Neil Druckmann von Naughty Dog wirkt ebenfalls als Executive Producer an dem Projekt mit. Außerdem wird er, ausgehend von einer Produktionsliste der Show, wohl auch Regie bei zumindest einer Episode von The Last of Us führen.

Als weitere Regisseure werden zudem Ali Abbasi (Holy Spider), Kantemir Balagov (Bohnenstange), Peter Hoar (The Umbrella Academy), Liza Johnson (Dead to Me), Jeremy Webb (Marvel’s The Punisher) sowie Jasmila Žbanić (Quo vadis, Aida?) am Projekt mitwirken.

Um die musikalische Untermalung der Serie kümmert sich übrigens jemand, der mit dieser von Naughty Dog erschaffenen Welt bereits bestens vertraut ist: Gustavo Santaolalla. Er steuerte schon für The Last of Us und The Last of Us Part II die Musik bei. Die Bestätigung erfolgte durch Neil Druckmann über Twitter.

Für die Produktion der The Last of Us-Serie arbeiten indes PlayStation Productions (Uncharted), Sony Pictures Television (The Boys) und WarnerMedia Entertainment (Gotham) zusammen. Nachdem die Vorproduktion von März bis Juli 2021 lief, startete die Vollproduktion in Canmore (Alberta) in Kanada kurz darauf und lief bis Juni 2022.

Ein erstes Set-Foto, das kurz vor dem Start der Dreharbeiten aufgenommen wurde, teilte Tommy-Darsteller Gabriel Luna auf Instagram. Das erste offizielle Bild zur kommenden Serie wurde im September 2021 mit den wartenden Fans geteilt, während ein weiterer Schnappschuss im Rahmen des Summer Game Fest 2022 veröffentlicht wurde.

Das Budget des Projekts soll Berichten zufolge sehr üppig ausfallen. Die Rede ist vom größten bisher in Kanada umgesetzten Filmprojekt. Zuletzt schrieb The New Yorker, die neue HBO-Serie habe in ihrer 1. Staffel Produktionskosten in Höhe von 100 Millionen US-Dollar verschlungen. Eine der insgesamt neun Episoden der Season hätte dementsprechend etwas über 11 Millionen US-Dollar gekostet.

Diese Größenordnung ist mit dem letzten Prestigeprojekt von HBO, dem düsteren Fantasy-Epos Game of Thrones, vergleichbar. Die 1. Staffel rund um das Lied von Eis und Feuer soll damals allerdings “nur” rund 60 Millionen US-Dollar gekostet haben.

Mittlerweile ist der Start der The Last of Us-Serie nur noch wenige Tage entfernt. In den USA wird die Videospiel-Adaption beim Pay-TV-Sender HBO (Watchmen) zu sehen sein. Am 15. Januar 2023 startet die Serie dort im Fernsehen und beim Streaming-Service HBO Max.

Wie oben schon erwähnt, könnt ihr die Serie bei Sky Deutschland und dem dazugehörigen Streaming-Anbieter WOW verfolgen. Der deutsche Starttermin ist der 16. Januar 2023.

Grund 1: Die bisher beste Videospiel-Verfilmung

In den letzten Jahren erwarteten uns mit Arcane, Castlevania und zuletzt Cyberpunk: Edgerunners bereits fantastische Serien-Umsetzungen bekannter Games. Dürfen wir den ersten Kritiken zur Show trauen, erwartet uns mit The Last of Us jedoch nicht weniger als die wohl beste Videospiel-Verfilmung aller Zeiten! Satte 97% bei Rotten Tomatoes sprechen diesbezüglich eine mehr als eindeutige Sprache.

Grund 2: Erfahrene Leute vor und hinter der Kamera

Des Weiteren sind die Verantwortlichen der HBO-Serie bekannt für Qualität. Craig Mazins Chernobyl-Serie wurde mehrfach ausgezeichnet. Zudem steht ihm mit Neil Druckmann jemand zur Seite, der sich wie kein anderer im The Last of Us-Universum auskennen dürfte. Auch der Cast besteht aus vielen bekannten Gesichtern, von denen einige ihr Talent bereits in großen Serien-Produktionen wie Game of Thrones beweisen konnten.

Zuletzt bekundeten beide im Gespräch mit IGN, sie seien sich sicher, den Videospiel-Fluch, der auf bisherigen Game-Adaptionen zu liegen schien, brechen zu können. Laut Mazin sei das Abenteuer von Ellie und Joel nichts weniger als die “beste Geschichte, die je in einem Videospiel erzählt wurde” und er sowie seine Kolleg*innen hätten ein tiefes Verständnis für die Geschichte der Vorlage entwickelt, um diese bestmöglich umsetzen zu können.

Grund 3: Eine emotional packende Geschichte

Die emotional packend erzählte Geschichte ist es, was damals dazu führte, dass sich viele Fans auf der PlayStation 3 in die Charaktere, diese Welt und die Reise, die sie gemeinsam unternehmen, verliebt haben. Es ist eine mitreißende Story mit menschlichen Figuren, deren Schicksale damals wie heute viele Spieler*innen zu Tränen rühren.

Diese Geschichte nun auf eine neue Art und Weise erleben zu können, verspricht überaus spannend zu werden und dürfte nicht nur langjährige Fans, sondern auch neue Zuschauer schnell in ihren Bann ziehen. Diese Achterbahnfahrt durch die von Infizierten und Plüderern verseuchten Überreste der einstigen USA solltet ihr euch keinesfalls entgehen lassen!

Grund 4: Einstiegspunkt in die PlayStation-Games

Falls ihr Freunde habt, die nur gelegentlich oder womöglich noch gar nicht Videospiele spielen, könnte die The Last of Us-Adaption das ändern. Die Serie orientiert sich zwar sehr genau am erstmals für PlayStation 3 veröffentlichten Survival-Horror-Adventure, weicht allerdings auch in manchen Aspekten davon ab, da eine Serie nach einer anderen Herangehensweise verlangt hätte.

Sollte die TV-Serie euer Interesse daran wecken, noch tiefer in diese düstere Welt einzutauchen, könnt ihr genau das mit dem zuletzte veröffentlichten PlayStation 5-Remake The Last of Us Part I, das sowohl technische als auch spielerische Verbesserungen bietet, tun. Die HBO-Show ist somit ein idealer Einstiegspunkt in die PlayStation-Games.

Das waren alle Informationen zur The Last of Us-Serie. Freut ihr euch bereits auf die Videospiel-Verfilmung? Verratet es uns gerne in den Kommentaren.