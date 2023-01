Neuer MechWarrior-Standalone-Titel in Entwicklung

PC XOne Xbox X PS4 PS5

In einem Interview mit dem englischen YouTuber No Guts No Galaxy hat Piranha Games CEO Russ Bullock verraten, dass ein neuer MechWarrior-Titel in Entwicklung ist. Eine offizielle Ankündigung sei dies allerdings nicht, da erst im Laufe des Jahres genaueres über die mögliche Action-Simulation bekannt gegeben werden soll. Womöglich sogar erst gegen Herbst 2023.

Russ Bullock hat jedoch noch verraten, dass es sich nicht um einen Nachfolger von MechWarrior Online handelt. Der Titel gehe viel eher in Richtung MechWarrior 5, ist aber als Standalone mit mehr Fokus auf Einzelspieler und Ko-op geplant. MechWarrior 5 ist nach einer langen Pause der MechWarrior-Serie 2019 erschienen. Welchen Eindruck die Kampfroboter damals gemacht haben, seht ihr in diesem Test+ auf GamersGlobal.