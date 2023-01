PM: Januar-Angebote: Die besten Games für Einzelspieler (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Noch bis zum 18.01.2023 sichert ihr euch bei den Januar-Angeboten die besten Spiele im PlayStation Store zu Schnäppchenpreisen. Wenn ihr großartige Abenteuer und eine starke Story allein genießen möchtet: Hier sind einige Empfehlungen für die perfekte Einzelspieler-Erfahrung.

Eine Pandemie hat die globale Zivilisation nahezu ausgelöscht und die wenigen Überlebenden werden von kriminellen Banden und den tödlichen Freakern bedroht. Bei diesen handelt es sich um Infizierte, die sich zu großen Gruppen zusammenrotten und Jagd auf die letzten Menschen machen. Nicht die einzige Gefahr, die in dem starken postapokalyptischen Action-Adventure Days Gone von SIE Bend Studios auf den ehemaligen Outlaw Deacon St. John lauert. Macht euch mit eurem Bike auf und erkundet die atemberaubende Spielwelt der abwechslungsreichen Farewell-Wildnis.

Wenn ihr es gerne gruselig mögt, dann besucht die fiktionale Stadt Oakmont in Massachusetts. Das schaurige Action-Adventure The Sinking City ist von den Horror-Geschichten des weltberühmten Autors H. P. Lovecraft inspiriert und ihr müsst in der Rolle des Detektivs Charles W. Reed einem schrecklichen Geheimnis auf die Spur kommen. Macht euch auf einen echten Schocker gefasst, wenn ihr die riesige versunkene Stadt erkundet und euer Protagonist dabei von immer düsteren Visionen geplagt wird. Die PS5-Version ist in den Januar-Angeboten um satte 75 % reduziert.

In The Last Guardian geht ihr gemeinsam mit eurem sieben Meter großen tierischen Freund Trico auf eine lange und gefährliche Reise. Nutzt die besonderen Fähigkeiten eures liebenswerten Begleiters, um die knackigen Umgebungsrätsel zu lösen und eure Feinde in die Schranken zu weisen. So springt ihr beispielsweise auf seinem Rücken über tiefe Abgründe oder nutzt Tricos Blitz-Fähigkeit gegen Angreifer. Freut euch auf eine spannende und sehr emotionale Reise durch eine fantastische Wunderwelt voller Rätsel und Gefahren.

Wenn ihr PS Plus Extra- oder Premium abonniert habt, dann könnt ihr The Last Guardian im Rahmen eures Abonnements gleich herunterladen und spielen.

Die junge Alex Chen hat eine ganz besondere Begabung: Sie kann die Emotionen von Menschen in Form einer farbigen Aura sehen und ist in der Lage diese zu manipulieren. Die empathische Superkraft müsst ihr anwenden, wenn ihr das dunkle Geheimnis um den vermeintlichen Unfalltod ihres Bruders Gabe lüften wollt. Erkundet in Life is Strange: True Colors die fiktive Stadt Haven Springs, lest die Emotionen der Menschen, baut Beziehungen und Romanzen auf und kommt der schockierenden Wahrheit auf die Spur. Wie es sich für ein Spiel der erfolgreichen Life is Strange-Serie gehört, haben eure Entscheidungen immer drastische Auswirkungen auf die vielschichtigen Charaktere, denen ihr begegnet und den Ausgang der Geschichte. Achtung: Taschentücher bereithalten, mehr wollen wir aber nicht verraten.

Unserer Meinung nach ist das innovative Rollenspiel Greedfall der französischen Entwickler Spiders eine versteckte Perle. Das unverbrauchte Setting einer Fantasywelt im Stil des frühen 18. Jahrhunderts in Europa bietet euch einen riesigen, offenen Spielplatz voller mystischer Kreaturen, Magie und düsteren Verschwörungen. In dem Action-Rollenspiel übernehmt ihr die Rolle des noblen Händlers und Abenteurers De Sardet, der auf der Suche nach einem Heilmittel für die tödliche Seuche Malchior auf der Insel Teer Fradee mit Waffengewalt und Diplomatie gegen übernatürliche Kräfte oder korrupte Adelige antritt.

Der diabolische Doctor Faustus und seine Schergen der Terrororganisation Hydra nutzen ein dunkles magisches Ritual, um Lilith, die Mutter der Dämonen, aus ihrem ewigen Schlaf zu erwecken. Ziel der unheiligen Allianz ist die Rückkehr des Ältesten-Gott Chthon, der die Welt ins Chaos stürzen wird. Aber das können die Marvel-Superhelden natürlich nicht zulassen und ihr tretet als neuer Held Hunter an, um die Menschheit zu retten. In dem taktischen RPG Marvel’s Midnight Suns von Firaxis Games, dem Entwickler von Strategie-Klassikern wie XCOM und Civilization, begegnet ihr der dunklen Seite des Marvel-Universums. Kämpft gemeinsam mit ikonischen Charakteren wie Iron Man, Captain America, Wolverine, Spider-Man, Ghost Rider, Blade, Dr. Strange oder Hulk gegen die Mächte des Bösen. Sichert euch unbedingt die umfangreiche Legendary Edition für PS5 aktuell mit 33 % Rabatt.

Willkommen in Villedor: Der letzte Zufluchtsort der Menschheit wird nur „Die Stadt“ genannt und bietet zumindest ein wenig Schutz vor den Zombiehorden, die nach dem Ausbruch eines mutierten Tollwutvirus die Erde überrannt haben. In der Rolle des unfreiwilligen Helden Aidan geratet ihr in Dying Light 2 Stay Human zwischen den Fronten konkurrierender menschlicher Fraktionen und Massen an blutrünstigen Monstern. Ein Höhepunkt der spannenden Open-World-Erkundung ist das geschmeidige Parkour-System: Wie bereits im ersten Teil, setzen die Entwickler des polnischen Studios Techland auf schnelle und flüssige Bewegungen, mit denen ihr euch in hohem Tempo über die Dächer der Stadt schwingt und die höchsten Bauwerke erklettert. Erlebt ein actionreiches Zombiekalypse-Setting mit einer Vielzahl an spannenden Story-Quests und emotionalen Nebenmissionen.

