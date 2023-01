Resident Evil: First Aid Drink Collector's Box angekündigt

PC PS3 PSVita PSP andere

Zum laut Pressemitteilung "25-jährigen Jubiläum" des erstmals 1996 erschienenen Resident Evil bringt das Berliner Unternehmen Game Flavor eine Resident Evil First Aid Drink Collector's Box auf den Markt. In einer dem Look des Spiels nachempfundenen Kiste in Holzoptik befinden sich:

Zehn Dosen á 330 ml, die an die Erste-Hilfe-Sprühdosen in Resident Evil erinnern. Neben gezuckertem Wasser enthalten sie unter anderem Gurkensaftkonzentrat und Spuren von Limettensaft- und Zitronensaftkonzentrat

Ein Sprühdosenkopf, den ihr auf eine der Dosen aufsetzen könnt

Vier Farbbanddosen, die nicht näher genannte, aber von Resident Evil "inspirierte" Kräuter enthalten

Vier Rezepte für alkoholfreie Cocktails, die natürlich auch auf dem Spiel basieren

Ein Zertifikat für eure Ausgabe der auf 4750 Exemplare limitierte Collector's Box

Die Sammelkisten werden voraussichtlich im dritten Quartal 2023 verschickt. Schmale 199 Euro müsst ihr bei Interesse bezahlen. Bei Vorbestellung wird eine Anzahlung in Höhe von 15 Prozent fällig, die im Fall eines Rücktritts von der Bestellung nicht rückerstattet wird.