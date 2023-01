Old World: The Sacred and The Profane erscheint am 16. Januar

PC Linux MacOS

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Mohawk Games und Publisher Hooded Horse haben heute bekanntgegeben, dass mit The Sacred and The Profane am 16. Januar die, nach Heroes of the Aegean, zweite Erweiterung für ihr historisches, charaktergetriebenes 4X-Rundenstrategiespiel Old World (Spiele-Check) erscheinen wird. The Sacred and The Profance baut das Religionsspiel aus, bringt erzählerische Inhalte und neue Gameplay-Features. Bereits ab heute ist eine Lokalisation ins brasilianische Portugiesisch verfügbar.

The Sacred and The Profane bietet:

Mehr als 350 neue Events, die sich hauptsächlich der Religion in der Antike widmen.

Mehr als zehn neue Charaktereigenschaften, drei davon Kerneigenschaften.

Charaktere des Klerus, die sich dem Hof anschließen können. Ihr könnt auch Charaktere durch eine Mission in den Klerus überführen.

Sechs historische Figuren mit jeweils eigenen Event-Ketten: Mani (Gründer des Manichäismus), Paul (christlicher Konvertit und früher Bischof), Josephus (jüdischer Rebell, General und Gelehrter), Ostanes (ein vermeintlicher Magier), Sappho (griechische Dichterin) und Hypatia (alexandrinische Wissenschaftlerin und Philosophin).

(Gründer des Manichäismus), (christlicher Konvertit und früher Bischof), (jüdischer Rebell, General und Gelehrter), (ein vermeintlicher Magier), (griechische Dichterin) und (alexandrinische Wissenschaftlerin und Philosophin). Religiöser Dissens: Eine negative Meinung zur Religion kann zu Dissens in Städten mit dieser Religion führen. Folge können Rebellen und weitere Events sein. Den Missstand behebt ihr friedlich mit dem Klerus oder mit Gewalt.

Mehr als zehn Kultverbesserungen, die bestehende Modelle des Schreins nutzen, aber jeweils eigene Auswirkungen und Eventketten haben.

Direkt unter dieser News könnt ihr euch den Trailer anschauen. Der Preis für den DLC liegt bei 4,99 EUR, die ihr entweder auf Steam, im Epic Games Store oder auf GOG.com ausgeben könnt.