The Elder Scrolls Online: Enthüllungsevent am 25. Januar

Fans von The Elder Scrolls Online können sich schon einmal den 25. Januar rot im Kalender anstreichen. Ähnlich wie in den letzten Jahren wird auch in 2023 gleich zum Jahresanfang ein Event zur Präsentation der Roadmap für die kommenden Monate sowie exklusiver neuer Informationen stattfinden.

Es ist zu erwarten, dass Hersteller Bethesda im Zuge dieser Veranstaltung ein neues, das gesamte Jahr umfassende Abenteuer vorstellen wird. Auch ein erster Blick auf eine kommende Erweiterung ist nicht ausgeschlossen. Das Event wird am genannten Mittwoch ab 21 Uhr MEZ auf Twitch.tv/Bethesda_de in zwei aufeinanderfolgenden Shows, einer Developer_Direct und einem weltweiten Enthüllungsevent, stattfinden. Zuschauer, die vorher ihr Konto mit Twitch verknüpfen, haben darüber hinaus die Möglichkeit, eine Ritualzauber-Aktion als kostenlosen Twitch-Drop zu sichern.