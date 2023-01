An English Haunting: Neues Spiel von Postmodern Adventures angekündigt

PC

Im letzten Jahr landete Postmodern Adventures mit Nightmare Frames (zum Spiele-Check) einen Indie-Adventure-Überraschungs-Hit und in den AGS-Highlights-Top-5 des Jahres immerhin auf dem zweiten Platz.

Bereits im September 2022 gewährte uns der spanische Solo-Entwickler José María Meléndez einen kleinen Einblick auf sein bis dahin noch unangekündigtes Projekt mit dem Arbeitstitel "The Benwell Haunting". Heute folgte via Twitter die offizielle Ankündigung: Das neue Spiel wird An English Haunting heißen und wieder ein klassisches Point-and-Click-Adventure werden.

Euch erwartet "eine faszinierende Reise durch das London des Jahres 1907 auf der Suche nach übernatürlichen Aktivitäten.'' Die Geschichte dreht sich um Themen wie Séancen, Trugbilder, experimentelle Geräte zur Geistererfassung und Spukhäuser. An English Haunting wird wie seine Vorgänger aus dem Haus Postmodern Adventures wieder mit dem Adventure Game Studio entwickelt. Weitere Details sollen in Kürze bekannt gegeben werden.