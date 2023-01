Ubisoft: Skull and Bones erneut verschoben / Drei Projekte eingestellt

PC XOne Xbox X PS4 PS5

Per Pressemitteilung kündigte Ubisoft die erneute Verschiebung des Multiplayer-fokussierten Piraten-Schiffkampfspiels Skull and Bones an. Der Titel soll in der bald beginnenden Beta-Phase noch poliert werden und nun zwischen Ende 2023 und Anfang 2024 erscheinen.

In der gleichen Mitteilung erwähnt Ubisoft die Einstellung dreier bisher nicht angekündigter Projekte. Yves Guillemot, Chef und Mitgründer von Ubisoft, begründet dies unter anderem damit, dass die Verkaufszahlen von Titeln wie Mario + Rabbids - Sparks of Hope (im Test) oder Just Dance 2023 hinter den Erwartungen zurückblieben. Besonders in der Zeit zwischen den letzten Dezemberwochen und Anfang Januar sei das Geschäft überraschend schlecht gelaufen.

Dem Industrietrend hin zu längerfristig erfolgreichen, großen Marken mit Service-Games folge Ubisoft bereits, allerdings seien die entsprechenden Titel zu ihren größten Franchises (wie zum Beispiel Assassin's Creed Infinity) noch nicht erschienen.

Neben der Einstellung der drei Titel plant Ubisoft weiterhin unter anderem durch Umstrukturierungen die eigenen laufenden Kosten zu senken.