PM: Neustes Update macht Xbox zur ersten kohlenstoffbewussten Konsole – bald für alle verfügbar (Microsoft Xbox Wire)

Wir bei Xbox arbeiten hart daran, den Einfluss unserer Produkte auf die Umwelt zu reduzieren. Microsofts Ziel ist es, bis 2030 ein kohlenstoffbewusstes, wasserpositives und abfallneutrales Unternehmen zu sein. Um unseren Beitrag zu dieser Vision zu leisten, überdenken wir die Art und Weise, wie wir unsere Produkte entwickeln, herstellen, vertreiben und nutzen wollen.

Bereits vergangenen März haben wir über unsere Bemühungen um Nachhaltigkeit in den Bereichen Hardware, Software, Abfallreduktion und gemeinschaftliche Initiativen berichtet. Gleichzeitig suchen wir ununterbrochen nach neuen Optionen, wie wir unsere bestehenden Maßnahmen optimieren, vertiefen und erweitern können. Um dieses Ziel zu erreichen, arbeitet Xbox eng mit Spieleentwickler*innen und der Industrie zusammen. Doch wir tragen nicht nur Verantwortung für die CO2-Emissionen, die bei der Herstellung und dem Vertrieb unserer Produkte entstehen, sondern auch für die Emissionen, die durch die Nutzung unserer Produkte in den Haushalten der Fans verursacht werden. Somit kann es einen großen Unterschied machen, wenn wir unsere Hard- und Software für die bestmögliche Nutzung erneuerbarer Energien optimieren.

Die jüngsten Updates in diese Richtung stehen ab sofort für alle Xbox Insider zur Verfügung. Durch das Testen dieser kommenden Verbesserungen geben wir der Gaming-Community die Möglichkeit, ihre Umweltbelastung beim Spielen zu reduzieren.

Kohlenstoffbewusst zu sein, bedeutet, den Kohlenstoff-Fußabdruck zu reduzieren, indem Updates und Downloads so optimiert werden, dass sie zu einer Zeit ausgeführt werden, in der die Konsole, die meiste erneuerbare Energie nutzen kann. Nachdem Windows-Updates für Windows 11 PCs bereits seit letztem Jahr kohlenstoffbewusst sind, werden nun auch Xbox-Konsolen mit diesem Feature ausgestattet.

Falls regionale Daten zur Kohlenstoff-Belastung in Deiner Umgebung vorliegen, muss Deine Konsole nur angeschlossen und mit dem Internet verbunden sein. Schon prüft Deine Konsole, wann im nächtlichen Wartungszeitfenster möglichst viel Strom im Stromnetz aus emissionsärmeren Energiequellen stammt und plant sämtliche Updates zu Spielen, Apps und dem Betriebssystem in diesem Zeitraum ein. Somit updated sich Deine Xbox nicht mehr zu einem zufälligen Zeitpunkt zwischen 2:00 Uhr und 6:00 Uhr morgens, sondern dann, wenn möglichst viel erneuerbare Energie in Deinem Stromnetz zur Verfügung steht. Dies verringert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen, reduziert CO2-Emissionen und kann Dir möglicherweise sogar Geld sparen. Dieses neue Feature ist derzeit nur für Xbox Insider verfügbar, die den Energiesparmodus nutzen. Jedoch werden bald alle Nutzer*innen die Möglichkeit haben, die Funktion zu aktualisieren, damit ihre Xbox-Konsole kohlenstoffbewusst arbeiten kann.

Ab dem 11. Januar werden Xbox Insider feststellen, dass ihre Xbox Series X|S-Konsolen automatisch auf die Energiesparoption „Herunterfahren“ aktualisiert werden. Diese einmalige Aktualisierung der Energieeinstellungen reduziert den Stromverbrauch, während die Konsole nicht genutzt wird und hat keinen Einfluss auf die Leistung, das Gameplay oder die Fähigkeit der Konsole, über Nacht Updates für das System, Spiele oder Apps zu erhalten. Um die Remote-Funktionen der Konsole zu nutzen, ist es zudem erforderlich, dass die Konsole eingeschaltet ist.

Du kannst die Einstellungen jederzeit anpassen, um die Option zu finden, die für Dich am besten passt. Das Herunterfahren ist die nachhaltigste Energieoption für Deine Xbox und verbraucht bis zu 20-mal weniger Strom als die Option Ruhezustand.

Da wir fortwährend nach neuen Wegen suchen, mit denen Spieler*innen ihre Umweltbelastung reduzieren können, beziehen wir auch Konsolen der früheren Konsolengeneration in unsere Bemühungen ein. Xbox One-Konsolen erhalten ab dem 11. Januar neue Energiemodus-Optionen, darunter auch das Herunterfahren (Energie sparen). Die Xbox One-Konsolen werden mehrere Benachrichtigungsoptionen getestet, um festzustellen, wie die Spieler*innen am besten über Änderungen auf dem Laufenden gehalten werden können. Somit haben auch Spieler*innen auf Xbox One-Konsole die Möglichkeit, wertvolle konstruktive Rückmeldungen zu ihren Erfahrungen zu geben.

Via Herunterfahren (Energie sparen) kann Deine Xbox One genau wie die Xbox Series X|S Updates für Betriebssystem, Apps oder Spiele über Nacht installieren. Außerdem wird Deine Xbox One in diesem Modus etwas langsamer starten. Remote-Funktionen stehen wie auch auf Xbox Series X|S im eingeschalteten Modus weiter zu Verfügung.

Xbox ermutigt alle Spieler*innen, mehr über die ihnen zur Verfügung stehenden Einstellungsoptionen zu erfahren. Es hat einen realen Mehrwert, wenn Du Dich für die Option Herunterfahren (Energie sparen) entscheidest. Ein Beispiel: Schon zwei Xbox-Konsolen, die auf Herunterfahren (Energie sparen) umgestellt werden, können das Kohlenstoffäquivalent eines gepflanzten Baumes, der für zehn Jahre wächst, einsparen. Diese Kalkulation basiert auf dem errechneten Durchschnitt von Xbox Series X|S- und Xbox One-Konsolen, die ein Jahr lang 20 Stunden pro Tag abgeschaltet sind (Energie sparen). Die tatsächlichen Einsparungen variieren je nach Konsole und anderen Faktoren, die den Greenhouse Gas Equivalencies Calculator | US EPA-Rechner verwenden.

Eine weitere Aktualisierung der Energieeinstellungen, die ab dem 11. Januar für Xbox Insider verfügbar sein wird, ist die neue Einstellung „Aktive Stunden“. Wer die Energieoption „Ruhezustand“ wählt, kann nun auch einen Zeitraum einstellen, in dem sich die Konsole bereithalten soll. Während der aktiven Stunden fährt die Xbox schneller hoch und steht auch für Remote-Updates zur Verfügung. Wenn an einem Tag die aktiven Stunden der Xbox vorbei sind, fährt sie sich vollständig herunter und verbraucht nur noch 0,5 Watt im Vergleich zu 10-15 Watt im aktiven Zustand.

Wir bei Xbox wollen unseren Beitrag zu mehr Nachhaltigkeit in der Gaming-Branche leisten, doch ohne Dich und die Community schaffen wir das nicht. Durch enge Zusammenarbeit mit Spieler*innen, Entwickler*innen, Studios und der Branche selbst können wir die Auswirkungen von Gaming auf die Umwelt verringern. Daher verpflichten wir uns, eng mit unseren Entwickler*innen zusammenzuarbeiten, Partnerschaften mit Organisationen einzugehen und den Spieler*innen mehr Möglichkeiten zu geben, gut informierte Entscheidungen zu treffen.

Hier sind ein paar konkrete Vorschläge, wie Du helfen kannst:

