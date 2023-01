PM: Der neue DLC für Dragon Ball Z: Kakarot und das PS5-Upgrade erscheinen am 13. Januar (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dragon Ball Z: Kakarot, das im Jahr 2020 für PlayStation 4 veröffentlicht wurde, ist ein Action-RPG, in dem die Spieler in die Rolle von Goku schlüpfen und die Geschichte von Dragon Ball Z mit einem überwältigenden Umfang und neuer Grafik erleben können.

Seit seiner Veröffentlichung wurde das Spiel mit zusätzlichen Episoden und Handlungsbögen in Form von DLCs erweitert, und nun wird der vierte DLC, der zusätzliche Handlungsbogen Bardock: Alone Against Fate, am 13. Januar erscheinen.

Außerdem wird eine Remastered-Version von Dragon Ball Z: Kakarot mit verbesserter Hintergrund-Grafik am 13. Januar für die Next-Generation-Konsole PlayStation 5 erscheinen.

Dragon Ball Z: Kakarot basiert auf dem Konzept des ultimativen Goku-Erlebnisses und ermöglicht es Spielern, Goku in all seinen Aspekten zu verkörpern. Das Spiel bietet die charakteristischen übermenschlichen Kämpfe aus Dragon Ball und andere Features wie das Erkunden von Gegenden, die der Welt von Dragon Ball nachempfunden wurden, das Essen einer gigantischen Auswahl an Speisen und die Interaktion mit vielen anderen Charakteren aus dem Universum von Dragon Ball.

Besonderer Wert wurde auf die Nachbildung vieler berühmter Szenen aus der Animeversion von Dragon Ball Z gelegt, sodass sowohl Fans als auch diejenigen, die die Geschichte von Dragon Ball neu erleben wollen, in den vollen Genuss des Spiels kommen.

Der neue zusätzliche Handlungsbogen, der veröffentlicht wird, stellt Gokus Vater, Bardock, als Hauptcharakter in den Mittelpunkt. Der DLC basiert auf dem TV-Special „Son-Gokus Vater – Das Bardock Special“. Nun könnt ihr die epischen Kämpfe nachspielen, die Bardock erlebt, um die verfluchte Zukunft seines Planeten und sich selbst zu ändern.

Wie schon im Hauptspiel zuvor stellt dieser DLC bekannte Szenen aus dem Anime nach. Außerdem werden das Leben der Saiyajins auf ihrem Heimatplaneten Vegeta und ihre Beziehung zu Bardock und seinen Freunden gezeigt, was in den bisherigen Spielen nicht der Fall war. Auf der neuen Karte des Planeten Vegeta können die Spieler Orte wie die Armeebasis von Freezer und die Siedlungen der Saiyajins frei erkunden.

Darüber hinaus könnt ihr auf die Bitte von Bardocks Freunden hin verschiedene Nebenquests erledigen.

In diesen Nebenquests könnt ihr vielleicht sogar einen Blick auf eine andere Seite der Charaktere erhaschen.

Die Remastered-Version von Dragon Ball Z: Kakarot für Konsolen der nächsten Generation wird es den Spielern ermöglichen, mit verbesserten Hintergründen und besserer Grafik noch tiefer in das Universum von Dragon Ball einzutauchen.

Spieler, die bereits ein Exemplar des Spiels für PS4 besitzen, können kostenlos auf die PS5-Version upgraden. Bardock: Alone Against Fate, das am selben Tag erhältlich ist, wird für die PS5-Version veröffentlicht und ermöglicht es Spielern, neue zusätzliche Handlungsbögen mit verbesserter Grafik zu spielen.

Der neue DLC, Bardock: Alone Against Fate, und die Remastered-Version von Dragon Ball Z: Kakarot werden am 13. Januar veröffentlicht. Am gleichen Tag wird auch der Season Pass 2 erhältlich sein, der Zugang zu 3 neuen DLCs gewährt, darunter auch Bardock: Alone Against Fate. Die restlichen DLCs werden zu einem späteren Zeitpunkt veröffentlicht.

Wir wünschen euch viel Spaß mit der Remastered-Version und dem neuen DLC von Dragon Ball Z: Kakarot.