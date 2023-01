PM: PlayStation Plus-Spielekatalog für Januar: Back 4 Blood, Devil May Cry 5: Special Edition und vieles mehr (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir freuen uns sehr, euch heute den PlayStation Plus-Spielekatalog für Januar 2023 präsentieren zu dürfen. Alle Spiele sind am Dienstag, 17. Januar, verfügbar. Auf geht’s!

In diesem aufregenden, Koop-First-Person-Shooter von den Machern von Left 4 Dead zieht ihr in den Krieg gegen die Infizierten. Das Überleben der Menschheit steht auf dem Spiel und es liegt es euch und euren Freunden, den Kampf aufzunehmen, die Infizierten auszumerzen und die Welt zurückzuerobern. Kämpft euch in einer Koop-Story-Kampagne für vier Spieler durch eine dynamische Welt voller Gefahren, in der ihr zusammenarbeiten müsst, um die immer anspruchsvolleren Missionen zu meistern. Spielt online mit bis zu drei Freunden oder führt euer Team als Solospieler in die Schlacht. Wählt aus acht anpassbaren Cleanern, einem der immunen Überlebenden und einer Reihe tödlicher Waffen und Gegenstände, um gegen einen sich ständig weiterentwickelnden Gegner vorzugehen, der auf eure völlige Auslöschung aus ist.

In diesem Action-Spiel von Arc System Works erwarten euch unendlich viele spektakuläre Kämpfe mit legendären, mächtigen Kämpfern. Der authentische Anime-Stil der Serie wird mit einem leicht zu lernenden, aber schwierig zu meisternden Gameplay kombiniert. Das Spiel verfügt über mehrere Modi, um Franchise- und Genre-Fans beste Unterhaltung zu bieten. Stellt euer Dream-Team zusammen und schärft eure Fähigkeiten, um rasend schnelle Tag-Kombinationen in 3-gegen-3-Tag-Matches zu meistern und online in Ranglisten-Matches (einschließlich 6-Spieler-Party Match) gegen andere Spieler anzutreten. Der Story-Modus beinhaltet ein brandneues Szenario mit einem neuen Charakter, der unter Leitung von Akira Toriyama persönlich geschaffen wurde.

In der Devil May Cry 5 Special Edition trifft mörderische Geschwindigkeit auf perfekte Kontrolle, was für ein unglaublich starkes Gameplay mit aufregender Story sorgt. Diese optimierte Version des Originals ist das Nonplusultra gepflegter Action! Mehrere Jahre nach dem Vorfall mit dem „Orden des Schwertes“ ist eine neue dämonische Bedrohung in unsere Welt eingedrungen. Es liegt an den legendären Dämonenjägern Dante und Nero, sie aufzuhalten, wobei sie vom Neuling V unterstützt werden. Die Schicksale dieser drei Männer sind auf mysteriöse und überraschende Weise miteinander verflochten. Das Spiel umfasst Funktionen der nächsten Generation wie Raytracing-Technologie und verbesserte 3D-Audioqualität, unter Fans beliebte Modi wie Turbo und Legendärer Schwarzer Ritter sowie die Deluxe Edition.

Die PS4-Version von Devil May Cry 5 wird auch auf PlayStation Plus Extra verfügbar sein.

In diesem auf Entscheidungen und Konsequenzen beruhenden Abenteuer geht es um die ungleiche Freundschaft zwischen Chloe Price, einer rebellischen 16-jährigen, und Rachel Amber, einem bildschönen und beliebten Mädchen, für das alle Zeichen auf Erfolg stehen. Als Rachels Welt durch ein Familiengeheimnis auf den Kopf gestellt wird, brauchen die beiden einander, um sich gegenseitig Kraft zu geben und ihre Dämonen zu besiegen.

Dieses preisgekrönte und hochgelobte Abenteuer im Episodenformat ermöglicht es dem Spieler, die Zeit zurückzudrehen und Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu beeinflussen. Verfolgt die Geschichte von Fotografiestudentin Max Caulfield, die entdeckt, dass sie die Zeit zurückdrehen und dadurch ihre beste Freundin Chloe Price retten kann. Die beiden untersuchen das geheimnisvolle Verschwinden ihrer Kommilitonin Rachel Amber und enthüllen eine dunkle Seite des Lebens in Arcadia Bay. Wie Max bald erfahren muss, kann die Manipulation der Vergangenheit manchmal zu einer verheerenden Zukunft führen.

Sayonara Wild Hearts ist ein verträumtes Arcade-Spiel, in dem ihr Motorrad und Skateboard fahrt, an Tanzduelle teilnehmt, Laser abfeuert, Schwerter schwingt und Herzen brecht – und das alles bei über 300 km/h. Reist durch einen eigens geschriebenen Pop-Soundtrack, jagt Partituren hinterher und versucht, die Harmonie des Universums zu finden, die in den Herzen von Little Death und ihren unglückseligen Verbündeten verborgen liegt: Dancing Devils, Howling Moons, Stereo Lovers und Hermit 64.

Begebt euch auf eine interstellare Reise, auf der ihr die Weichen für die Zukunft eines Volks legt, das in diesem kinoreifen Action-Adventure gegen die Vergessenheit ankämpft. In der Rolle von Kundschafterin Mei seid ihr die Ersten, die zu einem geheimnisvollen Meeresplaneten aufbrechen. Setzt euch ans Steuer eines “Jett” und erkundet die unbekannten Weiten: Gleitet im Tiefflug über Wellen hinweg, saust unberührte Küsten entlang und bahnt euch einen Weg durch fremdartige Wälder. Passt euch an eine komplexe, systemische offene Welt an und trotzt gemeinsam mit euren engsten Vertrauten den Widrigkeiten. Begebt euch mitten in ein entdeckungsfreudiges Einzelspieler-Abenteuer, das in fünf fesselnden Akten präsentiert wird. Von monumentalen Momenten über entspanntes Erkunden, rasante Action und herzerwärmende Momente der Kameradschaft bis hin zu einer guten Portion Existenzangst ist alles dabei.

Taucht in ein actiongeladenes Open-World-Sandbox-Erlebnis mit einer großen Auswahl an Waffen, Fahrzeugen und Ausrüstung ein und sorgt für ordentlich Chaos. Just Cause 4 Reloaded bietet ein umfangreiches und explosives Gameplay-Erlebnis in einem brandneuen Paket und umfasst zusätzliche Premium-Inhalte sowie alle zuvor veröffentlichten Verbesserungen und Erweiterungen des Spiels. Schlüpft in euren Wingsuit, rüstet euren vollständig anpassbaren Greifhaken aus und macht euch bereit für den Donner!

*Just Cause 4 wird auch zusammen mit Just Cause 4: Reloaded, das nur als Download verfügbar ist, in Streaming-Regionen verfügbar sein.

Erkundet in diesem Einzelspieler-Abenteuer eine antike Welt der Wunder. Die Kräfte einer untergegangenen Zivilisation führen euch durch Wälder, Wüsten und Tundren, ja, sogar bis zu den Wolken, während ihr Rätsel löst, Geheimnisse lüftet und Hindernisse überwindet. Unterwegs entdeckt ihr eine lebendige Welt voller seltsamer und wunderbarer Lebensformen, von niedlichen kleinen Kreaturen bis hin zu rätselhaften Riesen und allem, was dazwischen liegt.

In diesem innovativen Thriller-Game im Live-Action-Stil beeinflussen eure Entscheidungen den Spielverlauf. Ihr schlüpft in die Rolle von Erica, einer jungen Frau, die von Albträumen über den Mord an ihrem Vater geplagt wird. Die traumatischen Erinnerungen aus ihrer Kindheit werden durch neue grausame Details geweckt und jetzt liegt es ganz an euch, herauszufinden, was damals geschehen ist. Jede Entscheidung, die ihr dabei fällt, wirkt sich auf die Handlungsentwicklung des Spiels aus – so erwarten euch viele verschiedene Möglichkeiten, wie die packende Geschichte enden kann.

Die Spezialagenten Gabe Logan und Lian Xing werden beschuldigt, zusammen den tödlichen Syphon-Filter-Virus auf der ganzen Welt verbreitet zu haben. Die Spur des Verrats führt jedoch geradewegs zu ihren ehemaligen Arbeitgebern – die Agency. Nur Gabe und Lian können die geheime Verschwörung aufdecken und das Virus aufhalten. Die Einsätze umfassen Stealth-, Attentats- und Kampfmissionen sowie eine Vielzahl von Minispielen, darunter Ausweichen, Aufspüren und Sprengen. Eine Vielzahl geheimer Bonusmissionen und der neue, erweiterte Deathmatch-Modus für zwei Spieler sorgen für maximale Spannung und animieren zum erneuten Spielen. Diese Version von Syphon Filter 3 glänzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.

Wählt aus mehr als 10 legendären Star-Wars-Fahrzeugen und kämpft in acht Arenen und mit vier Spielmodi. Erkämpft euren Sieg mit einem Arsenal, das Laserkanonen, Protonentorpedos und Raketen umfasst.

Diese Version von Star Wars Demolition glänzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.

Entstaubt eure Schläger – das Spiel für alle begeisterten Golfer ist gerade an die Spitze des Leaderboards zurückgekehrt! Everybody’s Golf 2 kombiniert fesselndes Gameplay mit einer atemberaubenden Grafik und bietet ein umfassendes Golferlebnis mit einem verrückten Sinn für Humor. Diese Version glänzt mit optimiertem Rendering, Rücklauf, Schnellspeicherung und benutzerdefinierten Videofiltern.