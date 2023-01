Return to Monkey Island: Physische Version kommt von Limited Run Games

PC Switch Xbox X PS5 Linux MacOS

Alle Sammler und Freunde von Return to Monkey Island, die auf eine physische Version des neuesten Piraten-Abenteuers von Guybrush Threepwood gewartet haben, dürfen sich jetzt freuen: Limited Run Games bietet in Kürze die Möglichkeit, eine physische Standard- sowie eine Sammler-Edition vorbestellen zu können. Zusätzlich könnt ihr entscheiden, ob ihr die Version für PC, Playstation 5, Switch oder Xbox Series X bevorzugt.

Die Standard-Editionen für ca. 35 US-Dollar zzgl. Versand kommen in einer Plastikhülle mit Datenträger und enthalten keine besonderen Beilagen. Ganz anders sieht es bei der "CollectARR's Edition" für ca. 90 US-Dollar zzgl. Versand aus. Darin findet ihr, wie auch auf dem Teaserbild oben zu sehen, folgenden Inhalt:

Physische Kopie von Return to Monkey Island

Original Soundtrack

Sammleredition-Box

USB-Stick im Diskettenformat (bei der PC-Version)

Lechuck's Einführungsbroschüre

Brief von Ron Gilbert und Dave Grossman

Sammelalbum

Blowfish Anti-Stressball

Chum's Köder-Anstecker

Sammelschlüssel (einer von fünf)

18" x 24" Poster (ca. 46 x 61 cm)

Booklet

Je nachdem, für welches System ihr euch entscheidet, erhaltet ihr einen andersfarbigen Sammelschlüssel (siehe auch Teaserbild). Zusätzlich wird es ein "Upgrade Kit" für die Monkey Island Anthology aus dem letzten Jahr geben, die vor dem Erscheinen von Return to Monkey Island veröffentlicht wurde und somit komplettiert werden kann. Es kostet ca. 60 US-Dollar zzgl. Versand und enthält neben dem Spiel ein Monkey Island Anthology O-Sleeve, einen Sammelschlüssel und ein 8" x 10" (ca. 20 x 25 cm) Wende-Poster.

Anders als bei sonstigen Veröffentlichungen weist Limited Run Games darauf hin, dass die physischen Versionen von Return to Monkey Island nicht Teil der Limited Run Games Collection sind. Sie sind nicht nummeriert, werden im Namen und Auftrag des Publishers Devolver Digital verkauft und unterliegen keinem Kauflimit.

Die Vorbestellphase beginnt am 20. Januar und dauert bis zum 5. März an. Ihr müsst danach noch mindestens 8 bis 9 Monate warten, bis die Produktion und der Versand abgeschlossen wurde, so dass ihr das fertige Produkt erst 2024 in den Händen halten können werdet.