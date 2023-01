Dungeons & Dragons: Paramount produziert eine Live-Action-Serie

PC Switch XOne Xbox X PS4 PS5 Linux MacOS

Am 30. März 2023 startet mit Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben ein Kinofilm aus dem bekannten Rollenspiel-Universum in Deutschland unter dem Verleih von Paramount Pictures.

Darüber hinaus hat sich der hauseigene Streamingdienst Paramount+ jetzt auch die Rechte an einer Live-Action-Serie gesichtert, die ebenfalls in der Welt von Dungeons & Dragons spielt. Paramount produziert die Serie an der Seite von eOne. Beide Filmstudios sind auch Co-Produzenten und Co-Finanzierer des kommenden Dungeons & Dragons – Ehre unter Dieben.

Als Regisseur der Pilotfolge tritt Rawson Marshall Thurber in Erscheinung, der bisher hauptsächlich bei Komödien wie Wir sind die Millers oder Central Intelligence die filmische Verantwortung übernahm. Insgesamt soll die Serie acht Episoden umfassen. Weitere Informationen sind noch nicht bekannt, da sich die Serie noch in einem frühen Entwicklungsstadium befindet.