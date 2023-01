Sons of the Forest: Hands-On-Preview und Begleiter mit Persönlichkeit

PC

Bald ist der Januar schon wieder zur Hälfte rum und damit nähert sich auch die Veröffentlichung von Sons of the Forest im Februar. Der Horror-Survival-Nachfolger von The Forest sollte ursprünglich 2021 erscheinen und verschob sich dann doch insgesamt drei Mal. Glücklicherweise werden interessierte Spieler nicht nochmal auf die Suche nach einem anderen Zeitfenster für die Veröffentlichung geschickt, sondern suchen einen verschollenen Milliardär auf einer Insel voller Kannibalen.

Das die humanoide Feinkost noch ganz andere Nebenwirkungen hat, wird spätestens dann klar, wenn euch der erste Mutant fröhlich entgegen gurgelt. Erste Erfahrungen mit Sons of the Forest durfte kürzlich auch IGN in einem Hands-On Preview machen. Neben der Fortführung der klassischen Elemente von The Forest, steht euch auch der NPC-Begleiter Kelvin zur Seite. Er erledigt verschiedene Aufgaben und hat die gleichen Bedürfnisse wie euer Held. Behandelt ihr Kelvin nicht gut wird er außerdem launisch. Neben Kelvin soll es noch andere mögliche Begleiter auf der Insel geben, die über eigene Charakterzüge verfügen. Habt ihr keine Lust auf Gesellschaft, könnt ihr Kelvin umbringen und allein weiter machen.

Die dahinter stehende Spielmechanik ist laut Entwickler Endnight Games noch viel komplexer und beinhaltet individuelle Entscheidungen der Gegner basierend auf Umgebung, Wetter und anderen Faktoren. Wie genau sich diese Mechaniken verhalten wird sich wahrscheinlich kommenden Monat zeigen.