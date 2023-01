Dead Space Remake: Vorbesteller erhalten Dead Space 2 kostenlos dazu

PC Xbox X PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Dead Space ab 59,99 € bei Amazon.de kaufen.

Am 27. Januar wird sich der Ingenieur Isaac Clarke im Dead Space Remake erneut den Schrecken auf der Ishimura stellen. Die Neuauflage vom Original aus dem Jahr 2008 wird auf PC, PS5 und Xbox Series S|X spielbar sein und Verbesserungen in der Grafik und im Figurendesign enthalten. Die ersten 18 Minuten könnt ihr euch in unseren News aus dem Dezember noch einmal ansehen.

Für Interessierte, die den Horror-Shooter über Steam ins Visier genommen haben, gibt es noch ein Goodie obendrauf: Bestellt ihr das Remake vor gibt es Dead Space 2 kostenlos dazu. Vorausgesetzt ihr hattet noch keine Gelegenheit, euch bisher einen Key für den zweiten Teil der Serie aus dem Jahr 2011 zu sichern.