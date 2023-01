Ehemalige Forza-Horizon-Entwickler gründen neues Studio Maverick Games

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Im Ort Leamington Spa in Großbritannien hat sich mit Maverck Games ein neues Studio formiert, dass von aktuell 10 Mitgliedern bald auf 140 anwachsen möchte. Unter den Gründungsmitgliedern sind dabei so einige ehemalige Köpfe von Playground Games, dem Studio hinter der Forza Horizon-Reihe (Forza Horizon 5 im Test, Note 8.0). So ist Mike Brown Studio-Chef und Creative Director, der bei Playground ebenfalls als Creative Director wirkte. Dazu gesellen sich an ehemaligen Playground-Mitarbeitern (in Klammern stets die jeweilige Funktion bei der Entwicklung von Forza Horizon 5 ): Tom Butcher (Senior Producer), Matt Craven (Technical Director), Gareth Harwood (Technical Art Director) und Fraser Strachan (Lead Audio Designer). Als Chief Operating Officer fungiert Harinder Sangha, der zuvor am Aufbau von Studios wie Sega Hardlight und Sumo Leamington beteiligt war.

Bei der Vorstellung des Studios in einem Artikel auf gamesindustry.biz heißt es, bei Maverick Games werde ein "Open-World Premium AAA Spiel für Konsolen und PC" entstehen. In welchem Genre der Titel angesiedelt sein wird, geht daraus nicht hervor. Da sich das Studio gerade formiert, wird es wohl auch noch eine Weile dauern, bis Maverick Games mehr verrät.