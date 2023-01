Feiertage-Verlosung 2022: Auflösung und Gewinner

Wer lag richtig? Wer darf sich freuen?

Teaser Zwei Wochen lang gab es einmal mehr jeden Tag ein Preispaket auf GamersGlobal zu gewinnen. Hier findet sich die Liste derer, denen die Glücksfee hold war nebst aller Antworten auf die Preisfragen.

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Tag 1: God of War - Ragnarök

Tag 2: Nintendo Switch

Tag 3: EPOS Headset H3PRO Hybrid

Tag 4: World of Warcraft: Dragonflight

Tag 5: Goat Simulator 3 Goat in a Box Edition

Tag 6: Twelve South

Tag 7: Dark Souls The Board Game - Tomb of Giants Core Set

Tag 8: Bayonetta 3 Trinity Masquerade Edition

Tag 9: Com4Gaming-Stuhl Argon 2023

Saints

PlayStation-Zubehör

Tag 12: Mario + Rabbids - Sparks of Hope

Tag 13: 2x Marvel's Midnight Suns

Tag 14: Iiyama-Monitor

Wie es schöne Tradition ist, hagelte es einmal mehr zwischen den Jahren Preise auf GamersGlobal. Zwischen dem 24. Dezember 2022 und dem 6. Januar 2023 hattet ihr täglich die Chance auf einen Gewinn. Doch wie es ebenfalls gute Sitte hier ist, war es nicht damit getan, in die Kommentarspalte "ich will gewinnen" zu tippen. Damit ihr im Lostopf landet, galt es eine Preisfrage zu beantworten. Bei der Suche nach der Antwort erleichterten dabei meist gewisse Inhalte auf GG (wie Tests oder auch Steckbriefe) die Recherche – vereinzelt waren gewisse GG-Artikel sogar unerlässlich für die Antwort.Wenn ihr bei mancher Frage nicht weiter wusstet, wird euch hier nun ein Licht aufgehen. Nicht zuletzt wollt ihr natürlich wissen, ob ihr euch zu den glücklichen Gewinnern zählen könnt und so ist im Folgenden auch einsehbar, wen die Glücksfee bei jedem Preis erwählte.Die Pakete mit den Preisen werden die heiligen Redaktionshallen dann nächste Woche in Richtung der Glücklichen verlassen.Ähnlich wie im Vorgänger steht in God of War - Ragnarök eines Abends ein ungeladener Gast vor der Türschwelle von Kratos und Atreus. Und wenig später stößt wiederum der Vater dieses Gastes obendrein dazu. Wie lauten die Namen der Besucher?Es sind Thor und Odin, die sich selbst einladen.Gewinner:Nintendos Kult-Klempner hüpft 2023 mit dem Animations-Streifenauf die Leinwand. In diesem Jahr betätigte sich das Multitalent dagegen mit seinen Freunden sportlich in. Die fünf Spieler jedes Teams geben dabei wirklich ihr Bestes – mangels Schiedsrichter auch ungehindert mit vollem Körper- und Item-Einsatz. Besonders spektakulär wird es mit den Hyperschüssen der Ballathleten, doch die sind nur verfügbar, wenn ihr ein gewisses Item aufgelesen habt. Welches war das noch gleich?Die Strike-Kugel (respektive der Strike Orb)Gewinner:Wir wollen nicht von euch wissen, was das Wort “Epos” bedeutet, ihr beherrscht schließlich gewiss euer altgriechisch im Schlaf. Die Firma Epos befindet sich aber nicht etwa in Griechenland. In welchem Land befindet sich der Sitz des Unternehmens?Der Hauptsitz ist in Dänemark.Gewinner:Vergessen wir mal kurz das Fliegen auf Drachen. Noch mehr wie Fantasy als Realität mutet teils an, wie die Zeit fliegt! Im Februar 2023 feiert World of Warcraft seinen 18. Geburtstag! Und in dieser Zeit erschienen etliche große Erweiterungen. Das wievielte Add-On für WoW ist Dragonflight denn nun eigentlich?Es ist das Add-On Nummer neun.Gewinner:Schaut euch nur die kleine Flauschziege aus dieser Edition an. Ist sie nicht knuffig, mit ihrer langen Plüsch-Zunge? Das überlange Geschmacksorgan ist das Markenzeichen der Paarhufer, mit denen ihr im Goat Simulator Chaos stiftet. Was ist die Hauptfunktion der Zunge in dem tierischen Abenteuer?Mit der Zunge greift sich die Ziege Personen, andere Tiere und Dinge.Gewinner:Von Twelve South bekommt ihr nützliche Gadgets für aktuelle Apple-Geräte, für klobigere Retro-Hardware sind sie aber nicht ausgelegt. Apropros: Wie hieß noch gleich der 8-Bit-Computer des Technikriesen, auf dem auch viele Titel der Firma Brøderbund zuerst erschienen?Gesucht war der Apple II.Gewinner:Inerwartet euch am Ende das Duell gegen einen prominenten Boss aus dem ersten. Nito spielt dort als einer der vier Träger der Fürstenseelen eine größere Rolle und ist auch bekannt als der “Erste unter den Toten”. Doch welcher Titel dieses besonderen Gegners wird beim Bosskampf in Dark Souls über seinem Lebensbalken angezeigt?Grabesfürst Nito (beziehungsweise Gravelord Nito)Gewinner:Anders als in den Vorgängern kann Bayonetta Dämonen nun nicht mehr nur für Finisher beschwören, sondern sie mit einer Umbra-Technik aufs Schlachtfeld rufen und fernsteuern. Wie nennt sich dieser neue Kniff der Hexe inBayonnetas neuer Trick nennt sich Dämonen-Maskerade.Gewinner:Zu den Feature des Argos von Com4Gaming gehört auch ein fest integriertes Teil, das für eine gesunde Krümmung eurer Lendenwirbelsäule sorgen soll. Wie wird dies gemeinhin genannt?Die Frage zielte auf die integrierte Lordosenstütze ab.Gewinner:In der Regel geht es nicht zimperlich zu in, wenn ihr etwa Gegnern eine Granate in die Unterhose stopft und sie dann als tickende Zeitbombe auf andere Feinde werft. Doch im Zug mancher Missionen widmet sich euer Alter Ego Boss einem gewissen Hobby, bei dem die Gewalt nur in der Fantasie stattfindet. Von welchem Hobby ist hier die Rede?Gesucht waren die LARP-Runden (Live Action Roleplay), bei denen Boss mitmischt.Gewinner:Anfänglich erschien der Dualsense wie die PS5 selbst in weiß. Doch dann sorgte PlayStation für etwas mehr Farbe. Wie lauteten die offiziellen Namen für die ersten neuen Farbvarianten?Midnight Black und Cosmic RedGewinner:Instellen sich die Pilzkönigreich-Crew und die Rabbids der Entität Misera, die Jagd auf die Sparks macht. Misera ist eine Gefahr für die ganze Galaxie, aber setzt auch einer etablierten Figur des Mario-Kosmos zu. Wer ist es, dem die Heldentruppe zu Hilfe eilt?Rosalina ist es, die gerettet werden soll.Gewinner:Im Kampf gegen die böse Lilith versammeln sich nicht nur viele etablierte Marvel-Helden, sondern auch euer Avatar Hunter. In welcher besonderen Beziehung steht Hunter zur Widersacherin Lilith?Hunter ist das Kind von Lilith.Gewinner:undDas Hauptmerkmal des Gold Phoenix ist das 240Hz-Display. Im GamersGlobal-Praxistest des Monitors wurde das Feature am PC vor allem mit Ablegern einer klassischen Multiplayer-Shooter-Reihe in Augenschein genommen. Was ist die große Besonderheit in der Entstehungsgeschichte besagter Serie?Im Praxistest wurde die extra hohe Hertzzahl mit-Titeln erprobt und die größte Besonderheit bei der Entstehungsgeschichte der Reihe ist natürlich, dass Counter-Strike ursprünglich als Mod (für Half-Life) begann.Gewinner:Damit die Gewinner nicht bis nächste Woche rätseln müssen, ob ganz sicher sie im Text gemeint sind, werden sie bald eine Mail erhalten.