The Last of Us: Interview zum Wandel des Cordyzeps für die HBO-Serie

Am 16. Januar 2023 startet hierzulande die HBO-Serienumsetzung von Naughty Dogs The Last of Us (die PS5-Neuauflage Part 1 im Test). In neun Episoden wird ungefähr die bekannte Spielhandlung nacherzählt, die Adaption wird sich aber auch einige Freiheiten erlauben. In den letzten Tagen und Wochen äußerten sich Showrunner Neill Druckmann (Creative Director und Autor des Originals) und Craig Mazin (Chernobyl) in diversen Interviews zur bald startenden Serie – zum Beispiel dazu, warum beim Wechsel vom Spiel auf ein anderes Medium auch der Gewaltgrad angepasst wurde (zur News).

In einem Gespräch mit Collider gingen Druckmann und Mazin nun auf die Darstellung der Cordyceps-Pilz-Infektion ein, die für die postapokalyptischen Zustände in der Welt von The Last of Us verantwortlich ist. So wird in der Serien-Adaption anders als in der Spielvorlage unter anderem der Ursprung der Katastrophe beleuchtet. Und ähnlich wie die Figuren mehr narrative Facetten erhalten sollen, geht man bei den Pilz-Infizierten mehr in die Tiefe. Mazin zeigt sich etwa sehr angetan von der Infektion basierend auf dem realen Cordyceps-Pilz.

Wir wollten so viel wie möglich dieser Serie auf Wissenschaft basieren lassen. Das Spiel hat einen verdammt guten Job gemacht, besonders für ein Genre in dem man sagen könnte "Oh, es gibt Zombies, aber die Zombies wachsen aus dem Boden." Cordyceps ist ein faszinierendes Konzept und absolut real. Wir wollten da noch etwas weiter gehen. Wir wollten so viel Realität einfließen lassen, wie es geht, denn je realer es ist, desto mehr verbinden wir die Charaktere mit dem Raum, in dem sie spielen.

Wie Druckmann ergänzt, führte das abseits der ikonischen Clicker zu Gesprächen zur Gestaltung der noch nicht so lange Infizierten, denn da man "keine Zombie-Serie"machen wollte, wurden gewisse Details aus der Vorlage abgewandelt:

Im Spiel gab es Sporen in der Luft und die Leute mussten Gasmasken tragen. Wir entschieden uns früh, dass in der Serie nicht so zu machen. Diese Gespräche brachten uns schließlich auf Fäden. [...] Wie bei richtigem Fungus könnten sie ein verbundenes Netzwerk bilden. Es entwickelte sich der sehr unheimliche Gedanke, dass sie alle auf diese Art gemeinsam gegen uns arbeiten. Das war ein Konzept, das ich sehr mochte und in der Serie ausgearbeitet wurde.

In den Quellen findet ihr das vollständige Interview verlinkt, in dem es unter anderem auch um die Auswirkung der Covid-19-Pandemie auf die Darstellung der Cordyceps-Apokalypse geht.