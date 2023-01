PM: CES 2023: Die neuen Gaming Devices und Windows PCs unserer Top-Partner (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Die CES sorgt jedes Jahr für aufregende News rund um die neusten Entwicklungen im Bereich PC Hardware und Gaming Devices. Auch die CES 2023 feuert ein regelrechtes Feuerwerk an spannenden Produkt-Vorstellungen ab. Wirf einen ersten Blick auf die neuen mobilen, aber gleichzeitig performancestarken Laptops, die leistungsstärksten neuen Tower-PCs, zukunftsweisende KI-Chips und vieles mehr. Vor diesem Hintergrund haben wir eine Auswahl der vielversprechenden neuen Windows 11 PCs zusammengestellt, die auf der CES 2023 von mehreren unserer Top-Partnern angekündigt wurden.

Jeder von ihnen ist so konzipiert, dass er die neuesten und anspruchsvollsten Spiele bestmöglich darstellen kann – nicht zuletzt auch die Highlights des PC Game Pass. Was noch besser ist: Jeder der unten aufgelisteten Computer wird mit mindestens einem Monat Xbox Game Pass Ultimate geliefert. Du kannst Dich sofort in Dein nächstes Lieblingsspiel stürzen, sobald Du Dein neues Gerät in den Händen hältst.

CyberPower:

Das neue Prism 360V von CyberPower verfügt über eine weit geöffnete Front und seitliche Glaspanel, sodass Du alle Komponenten gut sehen kannst. Das Unternehmen stellt außerdem die 7. Generation seiner Tracer Edge Laptop-Serie mit optionalem Liquid Cooling-Addon vor. Das Device verfügt über ein 17-Zoll 240Hz 100% SRGB IPS-Display, einen Intel Core i9-13900HX Prozessor der 13. Generation, eine NVIDIA GeForce RTX 4090 Grafikkarte und eine vollmechanische Tastatur mit Cherry Switches.

MSI:

MSI kündigt ihre neue, preisgekrönte Notebook- und Desktop-Produktreihe an – darunter das Gaming-Flaggschiff Raider GE78. Entwickelt für anspruchsvolle Gaming-Enthusiast*innen bietet das Gerät den neuesten NVIDIA GeForce RTX 40-GPU und Intel Core HX-Prozessor der 13. Generation. Das Raider GE78 bietet bis zu i9 HX und RTX 4090 mit maximaler, kombinierter CPU-GPU-Performance und MUX-Design. Das wahlweise 16- oder 17-Zoll große 16:10 QHD+ 240Hz 100%DCI-P3-Display mit einer neuen Matrix-Helligkeitsleiste sorgt für immersive visuelle Erlebnisse. Abgerundet wird das Ganze mit einer RGB Gaming-Tastatur, bei der jeder einzelnen Taste ein anderer Farbwert zugewiesen kann. Überdies kündigt MSI neue Laptops der Content Creation-Serie an.

Razer:

Beim neuen Razer Blade 16 trifft Leistung auf Präzision sowie Mobilität. Entwickelt, um Performance auf ein neues Niveau zu heben, ist der Laptop mit einem innovativen Mini-LED-Display in 4K mit zwei Modi und einer rasend schnellen QHD+ 240Hz-Option ausgestattet.

iBUYPOWER:

Um gebührend in 2023 zu starten, bringt iBUYPOWER seine neue Produktlinie von maßgeschneiderten Gaming- und Content Creation-PCs auf den Markt. Mit der Einführung des neuen HYTE Y40-Gehäuses wird iBUYPOWER sowohl individuell konfigurierbare als auch RDY-Systeme für Kund*innen bieten, die nach sofort einsetzbaren PC-Lösungen mit dem Y40 suchen. Das Creator RDY Y40BG201 wird mit dem neuen Mid-Tower-Gehäuse von iBUYPOWERs Schwestermarke HYTE, einem Intel Core i9 13900KF, RTX 4090, Z790-Motherboard, 2TB M.2 SSD und vorinstalliertem Windows 11 für eine einfache Einrichtung ausgestattet.

Acer:

Predator Helios 16 und Predator Helios 18 sind zwei neue Windows 11 Gaming-Notebooks, die Acer auf der CES 2023 mit neuem Design und verbesserter Thermik vorgestellt hat. Sie sind mit den neuesten, mobilen Intel Core-Prozessoren der 13. Generation und NVIDIA GeForce RTX 40 Series-GPUs ausgestattet. Damit sind sie die bisher leistungsstärksten Gaming-Laptops von Acer.

ROG:

ROG hat sein ultraschlankes 2023 Zephyrus M16 von Grund auf überarbeitet. Das dünne und leichte Design wurde beibehalten, aber jetzt mit einem verbesserten Kühlsystem mit Tri-Fan-Technologie ausgestattet, das die Luft von drei Lüftern durch präzise berechnete Aussparungen zum Kühlkörper leitet, um eine effizientere Kühlung zu gewährleisten. Dadurch kann das Gerät im Vergleich zum letztjährigen Modell mit 25 Watt Leistung mehr betrieben werden, was dem Intel Core i9 13900H CPU und dem NVIDIA GeForce RTX 4090 Laptop-Grafikprozessor sowie der NVIDIA Advanced Optimus-Technologie in diesem Flagschiff unter den Gaming-Laptops noch mehr Power verleiht.

Alienware:

Alienwares leistungsstärkstes Notebook, das m18, ist mit Intel Core HX Prozessoren der 13. Generation ausgestattet, die bis zu 65 Watt Leistung bringen – im Vergleich zu 45 Watt bei der vorherigen Generation. Das Gerät ist mit NVIDIA GeForce Next-Gen Laptop-GPUs und zwei austauschbaren DDR5 SO-DIMM-Steckplätzen ausgestattet. Zusätzlich werden die AMD Advantage-Modelle mit AMD Ryzen-Prozessoren der nächsten Generation und für mobil ausgelegte Radeon-Grafikkarten ausgestattet sein.

HP:

Der OMEN 17 Laptop, HPs leistungsstärkstes Gaming-Notebook, verfügt über einen Intel Core i9-13900HX der 13. Generation und die neueste NVIDIA GeForce-Grafik, die die ursprünglich für Desktop-PCs ausgelegte OMEN Tempest-Kühltechnologie nutzt. Dieser PC ist der erste von HP, der mit optischen mechanischen Tasten ausgestattet ist, die 25 Mal schneller reagieren als herkömmliche Tastaturen.

Lenovo:

Um Gamer*innen einen entscheidenden Mehrwert zu bieten, hat Lenovo einen KI-Chip für Gaming-Laptops entwickelt, der unter anderem in dem neuen Lenovo Legion Pro 7i zum Einsatz kommt. Der Chip nutzt Machine Learning-Software, die über Lenovo Vantage bereitgestellt wird, um die FPS im Spiel zu ermitteln und dynamisch anzupassen, um die höchstmögliche Performance zu bieten.

Weitere Informationen zu diesen und weiteren neuen Gaming-PCs von Acer, ASUS, Dell, HP und Lenovo findest Du auf der Microsoft CES Landingpage.