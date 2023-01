PM: Naschen und tolle Preise gewinnen mit den Special Edition Xbox Oreo Cookies (Microsoft Xbox Wire)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir bei Xbox wissen: Zu einem fantastischen Gaming-Erlebnis gehört noch viel mehr als nur die Action auf dem Bildschirm. Deshalb haben wir uns mit Oreo – den vielleicht kultigsten Keksen der Welt – zusammengeschlossen, um den Gaming-Spaß auf ein völlig neues, unwiderstehlich leckeres Level zu heben. Schnapp Dir Deinen Controller, knuspere eines der sechs neuen Keksdesigns mit Gamingbezug und sichere Dir mit etwas Glück fantastische digitale und reale Preise.

Mit sechs geprägten, einzigartigen Keksdesigns und exklusiven Preisen sowohl im Spiel als auch in der realen Welt lässt diese Partnerschaft die Spieler*innen den Sieg in Form der beliebten Keks-Creme-Kombination von Oreo genießen.

Zum ersten Mal bringt Oreo in 22 Ländern Sonderpackungen mit mehreren neuen Keksdesigns auf den Markt, die die Ikonographie von Xbox mit dem unvergleichlichen Geschmack von Oreo zusammenbringen. Die limitierten Kekse mit Gamingbezug zeigen wahlweise das Xbox-Logo, die vertrauten Controller-Buttons A, B, X sowie Y oder einen Richtungspfeil. Durch das Einscannen des Barcodes auf der Verpackung der Oreos Xbox Special Edition und das Entschlüsseln exklusiver Kekskombinationen, die von einigen der bekanntesten Cheat-Codes der Gaming-Historie inspiriert sind, kannst Du eine ganze Reihe von Preisen freispielen.

Wer die eingebackenen Symbole in der richtigen Reihenfolge eingibt, kann exklusive Ingame-Inhalte mit Oreo-Thema freischalten. Freue Dich beispielsweise auf leckere Armor Packs oder Fahrzeug-Lackierungen in beliebten Spielen wie Forza Horizon 5, Sea of Thieves oder Halo Infinite. Überdies sicherst Du Dir mit der Eingabe auch die Teilnahme an der Verlosung von realen Preisen: Gewinne beispielsweise limitierte Hardware mit Oreo-Thema, Xbox-Konsolen, Xbox Game Pass Ultimate-Mitgliedschaften oder sogar eine Urlaubsreise für die ganze Familie – je nach regionaler Verfügbarkeit.

Die Oreo Xbox Special Edition-Kekse sind ab Januar 2023 in den teilnehmenden Ländern erhältlich, solange der Vorrat reicht. Du möchtest an der Aktion teilnehmen? Dann besuche oreo.eu oder beteilige Dich unter #UnlockPlayfulness auf den sozialen Kanälen Deiner Wahl an der Diskussion.