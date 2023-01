EVE Online: Plug-in für Microsoft Excel in 2023 geplant

PC MacOS

Mit fast 20 Jahren auf dem Buckel und konstanten Erweiterungen über die Zeit gehört EVE Online zu den am längsten auf dem Markt befindlichen MMO-Spielen. Ebenso wie in anderen Vertretern des Genres, gibt es auch in EVE Online die Typen von Spielern, die für ihr virtuelles Leben gerne an den besten Strategien tüfteln, immer gern auf alle Eventualitäten vorbereitet sind und die Bewegungen auf dem virtuellen Markt regelrecht studieren. Nicht selten enden diese Beobachtungen dann in Listen und Tabellen.

Das Entwicklerstudio hinter EVE Online, CCP, plant nun, dass Sammeln dieser Daten zu vereinfachen. Durch eine Kooperation mit Microsoft wird ein Plug-In entwickelt, dass irgendwann im Laufe des Jahres 2023 erscheinen wird und Spielern ermöglicht, diese Daten direkt aus dem Spiel in Microsoft Excel zu importieren. Neben Marktbewegungen könnten so auch Kampfszenarien kalkuliert werden. Das Plug-In wird voraussichtlich nur für Spieler zugänglich sein, die ein Omega-Abonnement haben. Wer EVE online kostenlos spielt, wird seine Listen vermutlich auch in Zukunft weiter manuell füllen müssen.