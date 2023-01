PM: Neue Indie-Titel für PS4 und PS5 im Januar 2023 (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Wir wünschen allen Spielern ein frohes neues Jahr! 2022 war ein fantastisches Gaming-Jahr und 2023 verspricht bereits jetzt, gleichermaßen in die Geschichtsbücher einzugehen. Wie wäre es also damit, dieses Jahr den eigenen Gaming-Horizont zu erweitern? Spiele aus ungewohnten Genres oder von aufstrebenden Entwicklern auszuprobieren, kann eine spannende und lohnenswerte Erfahrung sein. Warum nicht gleich mit den Indie-Highlights im Januar starten? Ob albtraumhafte Welten im schaurigen Twin-Stick-Shooter, emotionales Drama um die Flüchtigkeit des Seins oder das befriedigende Gefühl eines frischgewaschenen Wagens – diese Spiele führen euch an einige ungewöhnliche Orte.

In kleineren Städten leben oft eng verbundene Gemeinschaften, in denen die Abwesenheit einer einzelnen Person für alle spürbar ist. Doch in diesem Weiler mitten im Wald verschwinden auffällig viele Einwohner. Außerdem sind nachts furchteinflößende Geräusche zu hören – die Art von monströsem Gebrüll, die durch Mark und Bein geht. Lucy hat ihr ganzes Leben hier verbracht und hält sich nun für alt genug, um nachzuforschen, warum die Dorfbewohner verschwinden. Ihre zarte, junge Seele wird bald ein sehr unsanftes Erwachen erfahren. Children of Silentown, entwickelt von Elf Games und Luna2 Studio, ist eine liebevolle Hommage an klassische Point-and-Click-Adventures von anno dazumal mit ländlichem Horrorthema. Erlebt bezaubernde und gleichzeitig unheimliche Bilder und ein fantastisches Sound-Design, während ihr eure Denkmuskeln anstrengt, um einige äußerst verzwickte Rätsel zu lösen. Und was auch immer ihr tut, haltet euch vom Wald fern!

Veröffentlichungsdatum: 11. Januar | Herausgeber: Daedalic Entertainment| PS4

Die 90er Jahre markierten den Höhepunkt der kunstvollen Pixelgrafik. In A Space for the Unbound werdet ihr ins ländliche Indonesien dieses Jahrzehnts versetzt und trefft zwei verliebte Teenager namens Atma und Raya, die übernatürliche Kräfte haben. Und das ist nicht das einzig Ungewöhnliche hier, denn im Verborgenen lauert eine dunkle Gewalt, die alles Leben auf der Erde bedroht. Um den sonderbaren Ereignissen auf den Grund zu gehen, sprecht ihr mit allerlei schillernden Charakteren im Dorf und nutzt eure psychischen Kräfte, um in ihre Gedanken einzudringen und Rätsel und Konflikte zu lösen. Doch selbst die begabtesten Highschool-Schüler müssen mit ihrer Unsicherheit und ihren Selbstzweifeln kämpfen. Taucht in dieses wunderbare 2D-Pixelabenteuer von den Entwicklern Mojiken und TOGE ein, und vergesst nicht, alle Katzen zu streicheln!

Veröffentlichungsdatum: 19. Januar | Herausgeber: Chorus Worldwide| PS4, PS5

Rem ist ein Kind mit den typischen Problemen eines Kindes – sie hasst Gemüse, hat Angst vor großen, bösen Hunden, scheut sich vor Arztbesuchen und versteht sich nicht so recht mit ihren Klassenkameraden. Weniger typisch hingegen ist Rems Traumwelt: Ein Albtraumreich, in dem sie von ihren Sorgen und Unsicherheiten gefangen gehalten wird. Um aufzuwachen, muss sie sich in diesem actiongeladenen Arcade-Twin-Stick-Shooter ihren monströsen Ängsten stellen. Groteske, mutierte Auberginen und diabolische Dämonenhunde sind nur einige der denkbar bizarren Gegner, die Rem bekämpfen muss, um zu entkommen. Euch steht außerdem eine Reihe von sammelbaren Upgrades und Ausrüstungsgegenständen zur Verfügung, um die schwierigsten Level zu meistern. NeverAwake von Neotro Inc ist der Arcade-Shooter eurer Träume, oder besser gesagt Albträume!

Veröffentlichungsdatum: 26. Januar | Herausgeber: Phoenix| PS4, PS5

Manchen Menschen wird nachgesagt, sie würden „in ihrem Smartphone leben“, doch Backfirewall von Entwickler Naraven nimmt diese Aussage sehr wörtlich. In diesem skurrilen First-Person-Abenteuer spielt ihr einen Update-Assistenten – das Wesen, das in eurem Smartphone lebt und das nächste Update des Betriebssystems vorbereitet. Das bevorstehende Update ist allerdings eine Katastrophe und wird das Gerät schrotten. Mithilfe weiterer Apps in Menschengestalt, die in diesem in sich geschlossenen Smartphone-Universum leben, müsst ihr das System erkunden, hacken, neu programmieren und euch zunutze machen, um seine Stabilität zu sichern. Und vielleicht erfahrt ihr auch einige interessante Dinge über den Benutzer …

Veröffentlichungsdatum: 30. Januar | Herausgeber: All in! Games| PS4, PS5

Es sind die einfachen Dinge im Leben, die uns das höchste Gefühl von Befriedigung verschaffen – wie beispielsweise Schichten von Schmutz und Dreck mit einem Hochdruckreiniger wegzuspülen, um einen Wagen zu neuem Glanz zu verhelfen. PowerWash Simulator von Entwickler FuturLab ermöglicht euch die Erfahrung einer gründlichen Reinigung im großen Maßstab, ohne mit einem Schlauch hantieren oder nass werden zu müssen. Als Besitzer eines Reinigungsgeschäfts lasst ihr alles wie neu aussehen: Autos, Häuser, Spielplatzgeräte und sogar einen Mars Rover. Verabredet euch mit Freunden, um gemeinsam unter “Hochdruck” und dennoch ganz entspannt eure Nachbarschaft auf Vordermann zu bringen.

Veröffentlichungsdatum: 30. Januar | Herausgeber: Square Enix| PS4, PS5

In Season: A letter to the future ist es an der Zeit, die Heimat zu verlassen und die Welt zu entdecken – ein etwas beängstigender Gedanke, wenn man sein gesamtes Leben in einem beschaulichen Dorf verbracht und noch nie etwas Anderes gesehen hat. Während ihr euch mit Heldin Estelle auf euer getreues Rad schwingt (mit verbesserter Pedalsteuerung und haptischem Feedback über den DualSense-Controller) begreift ihr allmählich, dass die Welt, wie ihr sie kennt, endet. In diesem stimmungsvollen, emotionsgeladenen Third-Person-Erkundungsabenteuer vom Entwickler Scavenger Studios tut ihr alles in eurer Macht stehende, um das Leben, die Traditionen, die Worte und die Erinnerungen derjenigen festzuhalten, die bald nur noch Geschichte sein werden. Mit Notizbüchern, Kameras und Aufnahmegeräten erfasst ihr die alltäglichen Details einer Kultur, um die Erinnerung an das Leben, wie es einst war, für künftige Generationen zu bewahren.

Veröffentlichungsdatum: 31. Januar | Herausgeber: Scavenger Studios| PS4, PS5

Schöner Schlamassel: In We Were Here Forever steckt ihr zusammen mit einem anderen armen Tölpel in den Tiefen eines Kerkers inmitten der eisigen antarktischen Tundra fest. Wie seid ihr an diesem elendigen Ort gelandet? Und was hat eigentlich ein Schloss in der Antarktis verloren? Wer weiß – wichtig ist nur, dass ihr aus dieser eiskalten Hölle entkommen müsst, und dass ihr dafür die Hilfe eures Partners braucht. Dieses gruselige, rein kooperative Rätselabenteuer von TMG Studios B.V. führt euch und einen weiteren Spieler durch die unbarmherzigen Korridore von Castle Rock. Ihr müsst zusammenarbeiten, um die Geschichte und die Geheimnisse der Festung zu enthüllen und habt zunächst nichts weiter als ein Paar mikrofongesteuerte Walkie-Talkies. Schafft ihr es, gemeinsam zu entkommen, oder endet ihr als vergessene Seelen im ewigen Eis?

Veröffentlichungsdatum: 31. Januar | Herausgeber: TMG Studios B.V.| PS4, PS5

