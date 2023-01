Power Chord: Release-Gig des Metal-Roguelike-Titels startet im Januar

PC Switch

Der neueste Fantasy- oder Science-Fiction-Roguelike-Deckbuilder entlockt euch nur noch ein müdes Gähnen? Zeit, die versiffte Metal-Kutte rauszuholen, eure Klampfen und sonstiges Equipment einzustimmen und dann heißt es auch schon Bühne frei für Power Chord, dessen Steam-Release (für PC) der Entwickler Big Blue Bubble nun auf den 26. Januar dieses Jahres terminiert hat.

In Power Chord führt ihr eure maximal vierköpfige Metal-Gruppe während der Kampagne zur Rettung der Welt gegen eine Vielzahl an dämonischen Gruppen ins musikalische Duell. Ringt eure Gegner nieder, indem ihr ihnen beispielsweise virtuose Gitarren-Riffs oder brachiale Basslines um die Ohren schrammt. Die vier verschiedenen Band-Mitglieder (Singer, Gitarrist, Drummer und Bassist) bringen jeweils spezifische Karten und einen eigenen Spielstil mit sich. Im Verlauf der Kampagne werdet ihr mit neuen Fähigkeiten und Equipment belohnt, die euch zum Sieg über das Böse verhelfen können. Wie das Ganze nun in bewegten Bildern ausschaut, entnehmt ihr dem aktuellen Release-Date-Trailer zum Metal-Roguelike-Titel, den wir für euch direkt unter dieser News nachfolgend zum Anschauen bereitgestellt haben.

Der Preis für die PC-Version von Power Chord ist derzeit noch nicht bekannt, eine Portierung für die Nintendo Switch-Konsole soll zu einem späteren Zeitpunkt folgen.