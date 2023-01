Sony kündigt barrierefreien Controller für die Playstation 5 an

PS5

Die Zugänglichkeit von Videospielen ist bereits seit Jahren auch ein Thema, dass Entwickler beschäftigt. Ein Beispiel hierfür sind unterschiedliche Anzeigemöglichkeiten, die Spieler mit Farbsehschwäche dabei unterstützen, Schattierungen und Abstufungen bestimmter Farben besser zu erkennen. Die Ergonomie verschiedener Eingabegeräte wird ebenso von manchen Herstellern berücksichtigt. Auch Sony möchte mit Projekt Leonardo einen Controller auf den Markt bringen, der Menschen mit eingeschränkter Mobilität einen besseren Zugang zur Playstation 5 und den dort verfügbaren Spielen gewährleistet.

Bei der Ausarbeitung des Konzeptes für den Controller hat Sony die Expertise von AbleGamers, SpecialEffect und StackUp eingeholt. Alle drei Organisationen beschäftigen sich mit Spielern, die unterschiedliche Anforderungen an Controller und andere Eingabegeräte haben. Deswegen gibt es für Leonardo auch eine Vielzahl an Accessoires, die von den Spielern auf ihre Bedürfnisse und motorischen Fähigkeiten angepasst werden können. Alle Knöpfe sind außerdem unterschiedlich programmierbar und können die verschiedenen Funktionen in Profilen abspeichern. Die Kompatibilität mit Produkten von Drittanbietern wurde ebenfalls berücksichtigt: Über zwei 3.5 mm AUX Anschlüsse können diese mit dem Controller verbunden und ebenso programmiert werden. Wann der Controller verfügbar sein wird, ist nicht bekannt, derzeit ist Leonardo noch in Entwicklung.