CES 2023: Beat Saber kommt für PSVR2

PC PS4 PS5

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

Sony hat im Rahmen seiner CES 2023 Keynote mit wenigen Worten verkündet, dass das VR-Rythmus-Spiel Beat Saber auf die PS VR2 portiert wird. Auch der offizielle Beat Saber Twitter Account bestätigt die Pläne. Leider wurden kein Release-Datum oder weitere Details bekannt gegeben.

Bereits 2019 wurde der Entwickler Beat Games vom zum Meta Konzern gehörenden Firma Oculus gekauft. Da der Meta Konzern mit der Quest 2 eines der Hauptkonkurrenzprodukte zur PS VR 2 herstellt, war eine Portierung nicht garantiert.

Zuletzt wurden noch im Dezember 2022 ein Rock Mixtape Add-On mit acht Liedern veröffentlicht: Born To Be Wild von Steppenwolf, Eye of the Tiger von Survivor, I Was Made for Lovin' You von KISS, Free Bird von Lynyrd Skynyrd, Seven Nation Army von The White Stripes, Smells Like Teen Spirit von Nirvana, Sweet Child O' Mine von Guns N' Roses und The Pretender von den Foo Fighters. Den Trailer des Rock Mixtape findet ihr bei YouTube. Wer von euch mehr zu Beat Saber erfahren möchte, kann Jörgs Erlebnisse auf der Oculus Quest anschauen oder in den Exklusivinhalten Jörgspielt #57 und #58 mehr erfahren.