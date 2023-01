CES 2023: Sony kündigt barrierefreien Controller an

PS5

Schon länger verfügen von Sony selber entwickelte Titel wie The Last of Us - Part 2 und God of War - Ragnarök über Optionen, die es Spielern und Spielerinnen mit Einschränkungen ermöglichen sollen ebenfalls die Spiele genießen zu können. So lassen sich beispielsweise Quicktime-Events deaktivieren oder bestimmte Filter aktivieren für Menschen mit Sehschwäche.

Auf der diesjährigen CES 2023 wurde nun mit Project Leonardo ein Controller-Kit für Playstation 5 angekündigt, das barrierefreies Spielen ermöglichen soll. Dieses soll viele verschiedene Konfigurationen ermöglichen und sich ganz an die individuellen Bedürfnisse anpassen lassen. Auch können Tastenkombinationen auf eine einzelne Taste gelegt werden. Über 3,5 mm AUX-Ports soll sich auch weiteres Zubehör von externen Anbietern anschließen lassen. Einen Veröffentlichungstermin hat Sony noch nicht genannt. Microsoft bietet mit dem Xbox Adaptive Controller schon seit 2018 ein sehr ähnliches Gerät.