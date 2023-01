Gran Turismo 7: Zum Release von PS VR 2 mit kostenlosem Update

PS4 PS5

Gestern auf der CES 2023 hat Sony in seiner Presskonferenz für den bevorstehenden Release von Playstation VR 2 ein kostenloses Update für Gran Turismo 7 angekündigt. Das Update soll pünktlich zum Release zur Verfügung stehen und ergänzt Gran Turismo 7 um einen VR-Modus, der dem Spieler wie nie zuvor ein mittendrin Gefühl vermitteln soll.

Das VR-Headset besitzt zwei OLED-Displays mit einer Auflösung von jeweils 2.000 x 2.040 Pixeln und soll so 4K-HDR-Grafik mit bis zu 120 Bildern pro Sekunde darstellen können. Laut Sony werden bei Release über 30 Spiele unterstützt werden. Playstation VR 2 kommt am 22. Februar 2023 in den Handel.