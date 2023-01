PM: Wir stellen vor: Project Leonardo für PlayStation 5, ein extrem anpassbares, barrierefreies Controller-Kit (Sony Playstation Blog)

Dieser Inhalt wäre ohne die Premium-User nicht finanzierbar. Doch wir brauchen dringend mehr Unterstützer: Hilf auch du mit

HINWEIS: DIES IST EINE PRESSEMITTEILUNG, KEINE REDAKTIONELLE NEWS

Barrierefreiheit ist für uns bei PlayStation ein wichtiges Thema und wir möchten auch weiterhin die Messlatte hoch ansetzen, damit jeder Gamer die Freude des Spielens erleben kann. Egal, ob es um die starken Barrierefreiheitsoptionen in Santa Monica Studio’s God of War Ragnarök oder in Naughty Dog’s The Last of Us Part I geht oder um die zahlreichen Funktionen in unserer PS4- und PS5-Konsolen-Benutzeroberfläche: Wir setzen uns mit Leidenschaft dafür ein, Spielbarrieren für alle Gamer zu verringern.

Heute haben wir auf der CES den nächsten Schritt auf unserem Weg angekündigt, Gaming barrierefreier zu gestalten: das Project Leonardo für PlayStation 5. Entwickelt mit wichtigen Beiträgen von Barrierefreiheitsexperten, Community-Mitglieder und Spieleentwickler ist Project Leonardo unser Codename für ein extrem anpassbares Controller-Kit, das sofort nach dem Auspacken funktioniert, damit viele Spieler mit Behinderungen ihre Spiele einfacher, bequemer und länger spielen können.

Durch Gespräche mit Experten für Barrierefreiheit und unglaublichen Organisationen wie AbleGamers, SpecialEffect und Stack Up, haben wir einen extrem konfigurierbaren Controller entwickelt, der zusammen mit vielen Zubehörteilen für Barrierefreiheit von Drittanbietern funktioniert und in die PS5-Konsole integriert wird, um neue Gaming-Möglichkeiten zu eröffnen. Das Kit wurde entwickelt, um häufig auftretende Herausforderungen zu meistern, mit denen sich viele Spieler mit begrenzter motorischer Kontrolle konfrontiert sehen, einschließlich Schwierigkeiten beim Halten eines Controllers über einen längeren Zeitraum hinweg, genaues Drücken kleiner Tastengruppen oder Trigger oder optimaler Positionierung von Daumen und Fingern auf einem Standard-Controller.

Hier findet ihr einige der wichtigsten Funktionen:

Hardwareanpassungen. Project Leonardo für PS5 ist eine Möglichkeit für Gamer, ihr eigenes Spielerlebnis zu erschaffen. Es umfasst ein robustes Kit mit austauschbaren Komponenten, einschließlich einer Auswahl an Analog-Stickkappen und Tasten in verschiedenen Formen und Größen.

Mit diesen Komponenten können Spieler eine Vielzahl von Steuerungs-Layouts erstellen. Der Abstand zwischen Analog-Stick und Gamepad kann an die Vorlieben des Spielers angepasst werden. Diese Komponenten ermöglichen es den Spielern, eine Konfiguration zu finden, die für ihre Stärke, ihren Bewegungsbereich und bestimmte physische Anforderungen geeignet ist.

Softwareanpassungen. Auf der PS5-Konsole haben Spieler eine Reihe von Optionen, um ihr Spielerlebnis mit Project Leonardo individuell anzupassen:

Tastenzuordnung

-) Die Tasten des Controllers können für jede unterstützte Funktion programmiert werden und mehrere Tasten können derselben Funktion zugeordnet werden. Umgekehrt können Spieler zwei Funktionen (z. B. “R2” + “L2”) derselben Taste zuordnen.

Steuerungsprofile

-) Spieler können ihre programmierten Tasteneinstellungen als Steuerungsprofile speichern und einfach durch Drücken der Profiltaste zwischen ihnen wechseln.

-) Der Spieler kann bis zu drei Steuerungsprofile speichern und von seiner PS5-Konsole aus jederzeit darauf zugreifen.

Project Leonardo kann als eigenständiger Controller verwendet oder mit zusätzlichen Project Leonardo oder DualSense Wireless-Controllern gekoppelt werden. Bis zu zwei Project Leonardo Controller und ein DualSense Wireless-Controller können zusammen als ein virtueller Controller verwendet werden. So können Spieler Geräte beliebig kombinieren, um sie an ihre individuellen Spielanforderungen anzupassen oder gemeinsam mit anderen zu spielen.

Spieler können beispielsweise ihren DualSense Controller mit einem Project Leonardo Controller erweitern oder zwei Project Leonardo Controller allein verwenden. Ein Freund oder Familienmitglied kann ebenfalls helfen, indem er den Spielecharakter des Spielers mit einem DualSense Controller oder einem zweiten Project Leonardo Controller steuert. Die Controller können dynamisch ein- oder ausgeschaltet und in beliebiger Kombination verwendet werden.

Project Leonardo kann über vier 3,5mm-mm-AUX-Ports erweitert werden und unterstützt so eine Vielzahl von externen Schaltern und Zubehörteilen für Barrierefreiheit von Drittanbietern. Dies ermöglicht es Benutzern, spezielle Schalter, Tasten oder Analog-Sticks in den Project Leonardo Controller zu integrieren. Das externe Zubehör kann dynamisch verbunden oder getrennt werden und jedes Teil kann so konfiguriert werden, dass es als eine weitere Taste fungiert.

Das geteilte, symmetrische Design von Project Leonardo ermöglicht es Spielern, die Analog-Sticks so nah beieinander oder so weit auseinander zu positionieren, wie sie möchten. Der Controller liegt flach auf und muss nicht gehalten werden, damit Spieler ihn auf eine Tisch oder Rollstuhlablage legen können. Er kann einfach an AMPS-Halterungen* oder Stativen befestigt werden und um 360 Grad ausgerichtet werden, um höchsten Komfort zu bieten. Spieler können auch die „nördliche“ Ausrichtung auf den Analog-Sticks programmieren, um sie an ihre bevorzugte Controller-Ausrichtung anzupassen.

So Morimoto, Designer bei Sony Interactive Entertainment, gibt einige Einblicke, wie sein Team beim Industriedesign von Project Leonardo vorging:

Project Leonardo gehört zur PS5-Produktfamilie und basiert auf demselben Designkonzept. Uns hat die Vorstellung inspiriert, dass alle Spieler an der Welt von PlayStation gemeinsam Spaß haben sollten. Unser Team hat über ein Dutzend Designs mit Experten für Barrierefreiheit getestet und nach Ansätzen gesucht, die zur Bewältigung der wichtigsten Herausforderungen für eine effektive Controller-Nutzung beitragen würden. Schließlich entschieden wir uns für einen Controller im “geteilten Design”, das eine nahezu freie Umpositionierung des linken/rechten Daumensticks ermöglicht, nicht gehalten werden muss und einen sehr flexiblen Knopf- und Stickkappenaustausch bietet.

Da Spieler Project Leonardo an ihre Bedürfnisse anpassen können, gibt es keinen “richtigen” Formfaktor. Wir möchten ihnen die Möglichkeit geben, ihre eigenen Konfigurationen vorzunehmen. Der Controller ist auch mit flexiblen Kombinationen an Zubehörteilen für die Barrierefreiheit und ist daher in seiner Ästhetik einzigartig. Ich freue mich, dass das Design durch die Zusammenarbeit mit Spielern entstanden ist, anstatt ihnen einen einzigen Formfaktor zu präsentieren.

Project Leonardo befindet sich derzeit in der Entwicklung und wir sammeln weiterhin wertvolles Feedback von der Community. Wir möchten uns bei allen wunderbaren Organisationen und Experten für Barrierefreiheit bedanken, die uns bei diesem Vorhaben unterstützt haben.

Wir sind auch allen Mitgliedern der Community dankbar, die sich für eine bessere Barrierefreiheit im Bereich Gaming eingesetzt haben. Sie sind der Grund, warum wir tun, was wir tun und eure Leidenschaft inspiriert uns jeden Tag. Es ist ein wahres Privileg für uns, Produkte zu entwickeln, die euren Bedürfnissen besser entsprechen. Wir freuen uns darauf, euch in Zukunft weitere Informationen bereitzustellen, einschließlich zusätzlicher Produktfunktionen und des Zeitplans für die Markteinführung.

*AMPS ist ein nach Industriestandard genormtes Schraubenbefestigungsmodell für die Befestigung von Geräten an Vorrichtungen, einschließlich Geräten für die Barrierefreiheit.