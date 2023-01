AMD Ryzen 7000: Ab 10. Januar drei CPUs mit 65 Watt TDP verfügbar

PC

Bereits am 27. September 2022 hat AMD seine neue Plattform AM5 mit vier CPUs auf den Markt gebracht. Diese vier CPUs besitzen eine TDP von 105 bis 170 Watt, die per UEFI-Einstellung via ECO-Modus reduziert werden können. Jetzt hat AMD auf der CES 2023 drei neue Prozessoren für Sockel AM5 angekündigt, die sich mit nur 65 Watt TDP begnügen: Ryzen 5 7600, Ryzen 7 7700 und Ryzen 9 7900. Diese CPUs sind bereits nächste Woche ab dem 10. Januar 2023 erhältlich.

Ryzen 9 7900 Ryzen 7 7700 Ryzen 5 7600 Kerne 12 8 6 Threads 24 16 12 TDP 65 Watt 65 Watt 65 Watt Basis-Takt 3,7 GHz 3,8 GHz 3,8 GHz Boost-Takt 5,4 GHz 5,3 GHz 5,1 GHz iGPU ja ja ja L3 Cache 64 MB 32 MB 32 MB Preis 429 US-Dollar 329 US-Dollar 229 US-Dollar

Die sparsameren CPUs verzichten gegenüber ihren 105 Watt-Equivalenten auf 0,9 bis 1 GHz Basis-Takt und zwischen 100 und 200 MHz an Boost-Takt. Der L3-Cache bleibt genauso unangetastet, wie die integrierte Grafikeinheit. Zusammen mit den sparsameren CPUs hat AMD ebenfalls neue Sockel-AM5-Mainboards im günstigen Einstiegsbereich in Aussicht gestellt.