AMD Ryzen 7000: Drei neue CPUs mit 3D-V-Cache im Februar

Als AMD im September 2022 die neuen CPUs für Sockel AM5 auf den Markt brachte, fehlte eine Variante mit einem 3D-V-Cache, wie sie bisher exklusiv der Ryzen 7 5800X3D hatte. Diese CPU ist besonders auf die Spiele-Performance ausgerichtet und so konnten die neuen Ryzen-7000-Prozessoren den Ryzen 5800X3D in der Spiele-Performance auch nicht überholen. In ihrem Livestream auf der CES 2023 hat AMD nun gleich drei X3D-Modelle für Februar 2023 für die Plattform AM5 angekündigt.

Ryzen 9 7950X3D Ryzen 9 7900X3D Ryzen 7 7800X3D Kerne 16 12 8 Threads 32 24 16 TDP 120 Watt 120 Watt 120 Watt Basis-Takt 4,2 GHz 4,4 GHz ?? Boost-Takt 5,7 GHz 5,6 GHz 5,0 GHz iGPU ja ja ja L2+L3 Cache 144 MB 140 MB 104 MB Preis tba tba tba

Die TDP aller drei Prozessoren liegt bei 120 Watt. Damit ist diese bei den beiden Ryzen-9-Modellen um 50 Watt niedriger als bei der Variante ohne 3D-V-Cache und im Fall vom Ryzen 7800X3D um 15 Watt höher als beim Ryzen 7 7700X. Der Basis-Takt wurde bei den beiden Ryzen-9-Prozessoren um 300 MHz reduziert, wohin gegen der Boost-Takt identisch bleibt. Anders als beim Ryzen 7 7800X3D setzen die beiden Ryzen 9 auf mehrere Chiplets, auf denen jeweils nur auf einem der 3D-V-Cache vorhanden ist, so dass der Boost-Takt nicht reduziert werden muss. Beim Ryzen 7 7800X3D dagegen sinkt der Boost-Takt im Vergleich zum 7700X um 400 MHz auf 5,0 GHz. Im Gegensatz zum Ryzen 7 5800X3D besitzen alle drei CPUs eine integrierte Grafikeinheit.

Für den Ryzen 7 7800X3D verspricht eine Leistungssteigerung gegenüber dem Ryzen 7 5800X3D in ausgewählten Spielen zwischen 10 Prozent (in Cyberpunk 2077) und 25 Prozent (in F1 22). Für das neue Gaming-Top-Modell präsentiert AMD einen Performancevorsprung gegenüber dem Intel Core 9 13900K zwischen 9 Prozent in Watch Dogs Legion und 24 Prozent in Horizon - Zero Dawn. Performance-Daten zum Ryzen 9 7900X3D zeigte AMD nicht, weiterhin werden sowieso nur unabhängige Tests vertrauenswürdige Leistungseinschätzungen abgeben können. Die CPUs erscheinen im Februar 2023 und haben zur Zeit noch kein Preisschild erhalten.