Nvidia Geforce RTX 4070 Ti im Handel verfügbar // Testüberblick

Am 3. Januar wurde die Geforce RTX 4070 Ti offiziell von Nvidia vorgestellt. Sie ist eine alte Bekannte, wurde sie doch im Herbst noch als RTX 4080 12G an- und später abgekündigt. Die RTX 4070 Ti, deren Chipbezeichnung eher auf eine RTX 4060 Ti hätte schließen lassen, ist seit heute 15 Uhr im Handel erhältlich und die Fachpresse hat ihre Testmuster bereits seit Dezember durch den Parkour geschickt. Hier daher ein kleiner Überblick über die mit 12 GB GDDR6X nicht allzu üppig bestückte Grafikkarte, die ab einer UVP von 899 Euro und zur Zeit im Handel für circa 1000 Euro erhältlich ist.

Die Geforce RTX 4070 Ti besitzt circa 21 Prozent weniger CUDA-Cores als die RTX 4080 und 25 Prozent weniger Speicher. Mit dem Speicher ist ebenfalls die Speicherbandbreite von 256 Bit auf 192 Bit gesunken. Wie bei der gesamten RTX 4000er-Serie wird DLSS 3 unterstützt und der neue PCIe-Stromstecker der 5. Generation verwendet. Bei der maximalen Leistungsaufnahme von nur 285 Watt, benötigt sie diesen Stecker nur in einer Ausführung bis maximal 300 Watt. Der um 11 Prozent geringere Stromverbrauch kann durch übertaktete Partnerkarten allerdings auch wieder nach oben korrigiert werden. Eine Founders Edition direkt von Nvidia zum UVP gibt es nicht.

Bei der Performance sortiert sich die Geforce RTX 4070 Ti ungefähr auf dem Niveau einer Geforce RTX 3090 (Ti) oder einer AMD Radeon RX 7900XT(X) ein. Ohne Raytracing zieht AMDs Topmodell allerdings immer und teilweise deutlich davon. Kein Wunder, da selbst Nvidias größeres Modell, die RTX 4080, gegen die RX 7900 XTX ohne Raytracing öfters das Nachsehen hat. Mit Raytracing wandelt sich das Bild, nun liegt die RTX 4070 Ti oftmals vor der RTX 3090 Ti und auch fast immer vor den beiden AMD Radeon RX 7900-Modellen.

Computerbase.de fasst die Performance der Geforce RTX 4070 Ti wie folgt zusammen:

In WQHD ist die RTX 4070 Ti zum Beispiel 2 Prozent schneller als die GeForce RTX 3090 Ti, in Ultra HD hingegen 6 Prozent langsamer. [...] Der Leistungsrückstand zur GeForce RTX 4080 liegt bei 25 Prozent in Ultra HD, in WQHD sind es geringere 19 Prozent, da das schnellere Modell gelegentlich in ein CPU-Limit gerät. An der Radeon RX 7900 XT ist die GeForce RTX 4070 Ti in Rasterizer-Spielen in WQHD nahe dran[...] In Raytracing-Spielen ist die GeForce allerdings schneller und liegt 18 respektive 17 Prozent vorne.