CES 2023: Asus stellt 27" OLED Monitor mit 240 Hz und 1440p vor

Auf der CES 2023 hat Asus einen neuen Monitor vorgestellt: der Asus ROG Swift OLED PG27AQDM. Er besitzt ein 27" großes OLED-Panel und hat eine WQHD-Auflösung (2560 x 1440 px) mit einer maximalen Bildwiederholfrequenz von bis zu 240 Hz. Dabei soll die Reaktionszeit bei sehr niedrigen OLED-typischen 0,03 ms liegen. Die maximale Helligkeit wird von Asus mit 1.000 Nits (1.000 cd/m²) angegeben, was ungefähr dem zwei- bis dreifachen von einem Monitor mit IPS-Panel entspricht.

Asus bewirbt den Monitor besonderen Schutz gegeben Einbrennen von Bildern in das OLED-Panel, so soll eine der Hauptursachen die Displaywärme sein. Asus rüstet den Monitor daher mit einem extra angefertigten Kühlkörper aus, mehr Öffnungen auf der Oberseite, damit warme Luft entweichen kann und will das Layout der internene Komponenten mit besonderem Augenmerk auf die Wärmeabfuhr erstellt haben.

Weiterhin soll der Monitor eine intelligente Spannungsversorgung für die einzelnen Pixel besitzen, um für eine homogenes Bild zu sorgen. Der Monitor ist mit einer Beschichtung versehen, um Relfektionen bei allen Lichtverhältnissen zu minimieren. Ein Erscheinungsdatum sowie einen Preis nennt Asus zur Zeit noch nicht.